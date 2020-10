Israelíes de Efrat celebran una reunión virtual en una sucá con judíos de los EAU

El jefe del Consejo, Oded Revivi, se encuentra entre los miembros del movimiento de comunidades de la Margen Occidental que se han pronunciado a favor del acuerdo de paz.

Itongadol/AJN.- Cuando el belga Alex Peterfreund abrió por primera vez un negocio de diamantes en los Emiratos Árabes Unidos en 2014, su familia y amigos pensaron que estaba loco.

“Fue como decirles que me había ido a vivir a Ramallah. Mis padres no dormían por la noche. Me enviaban mensajes de texto cada dos horas para asegurarse de que estaba bien”, recordó en una conversación virtual que tuvo con miembros de la comunidad de Efrat en la Margen Occidental el miércoles por la noche.

El jefe del Consejo de Efrat, Oded Revivi, se encuentra entre los miembros del movimiento de comunidades que se han pronunciado a favor del acuerdo de paz de Israel con los Emiratos Árabes Unidos.

Como parte de su deseo de abrazar el floreciente proceso de paz, Revivi planea organizar un viaje desde Efrat a los Emiratos Árabes Unidos una vez que haya terminado la pandemia de COVID-19.

«Estamos celebrando esta reunión debido al acuerdo de paz», dijo Revivi, pero señaló que la festividad de Sucot estaba fuertemente asociada con la paz y la fe. Este año, también estuvo ligado a la fe diplomática de que se estaba abriendo una nueva era y “tenemos conexiones” a las que en el pasado estaba prohibido viajar, dijo Revivi.

Como primer paso hacia el eventual viaje a los Emiratos Árabes Unidos, organizó una reunión virtual de sucá entre los residentes de Efrat y algunos miembros de la comunidad judía de los Emiratos Árabes Unidos, incluido Peterfreund.

Desde el principio le sorprendió lo amigable que era la gente, aunque dejó en claro en todo momento que era judío, recordó Peterfreund.

Solo había 10 o 20 judíos en ese momento que se reunían para Purim y Hanukkah, pero la vida diaria de una comunidad estaba ausente.

Peterfreund recordó cómo comenzó a orar por primera vez junto con un abogado judío sudafricano, solo ellos dos. Se reunían a diario como si tuvieran las diez personas obligatorias necesarias para el quórum. En un año habían crecido a 10 feligreses y necesitaban un rollo de la Torá. Un viajero les trajo uno de Gran Bretaña, colocándolo en su bolsa de golf y viajando en clase ejecutiva.

Lo especial de la comunidad es que las personas religiosas de todas las denominaciones, así como las seculares, se mezclan.

“El acuerdo de paz con Israel ha cambiado todo, hemos salido de debajo del radar” y, como resultado, dijo, podría ofrecer a los viajeros religiosos comida kosher y servicios de oración.

La comunidad tiene un rabino y se está preparando para abrir una sinagoga formal, dijo.

“No faltará nada, los estamos esperando”, dijo Peterfreund.

En una ceremonia histórica en la Casa Blanca, Israel concretó la firma de los acuerdos de paz y la normalización de las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los ministros de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahréin salieron al balcón de la casa de gobierno estadounidense entre fuertes aplausos y una ovación de pie.

Netanyahu resaltó que esta paz puede poner fin al conflicto árabe-israelí “de una vez por todas”.

“Conozco el precio de la guerra”, afirmó Netanyahu en declaraciones idénticas a las que hizo el ex primer ministro Yitzhak Rabin durante la firma de los acuerdos de Oslo en 1993.

“El pueblo de Israel conoce bien el precio de la guerra. Conozco el precio de la guerra. Fui herido en batalla. Un compañero soldado murió en mis brazos. Mi hermano Yoni perdió la vida mientras rescataba a rehenes”, afirmó.

“Esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros Estados árabes y, en última instancia, puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas”, destacó, si bien evitó referirse directamente al conflicto israelí-palestino.

“A pesar de los muchos desafíos y dificultades que todos enfrentamos, hagamos una pausa por un momento para apreciar este momento extraordinario” y “dejemos todo el cinismo a un lado”, manifestó el mandatario israelí.

“Vamos a sentir en este día el pulso de la historia. Durante mucho tiempo después de que desaparezca la pandemia, la paz que hagamos hoy perdurará.

«Dediqué mi vida para defender y hacer permanecer al Estado de Israel. He luchado para construir un Estado fuerte, y la fuerza trae la paz», expresó.

Además, el primer ministro agradeció a Trump por su «liderazgo decisivo» y por sus posiciones sobre Irán y el proceso de paz.

«Negociaste con éxito la paz histórica que estamos firmando hoy, una paz que cuenta con un amplio apoyo en Israel, en Medio Oriente, en Estados Unidos, de hecho, en todo el mundo», concluyó Netanyahu.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, manifestó: «Estamos presenciando hoy una nueva tendencia que creará un mejor camino para Medio Oriente. Esta nueva visión no es un eslogan que planteamos para obtener beneficios políticos, ya que todos buscan un futuro más próspero.

El máximo diplomático emiratí afirmó que Abu Dabi cree que “el papel de Estados Unidos en Medio Oriente es positivo. Y esta creencia [está] evidenciada por el acuerdo de hoy».

“En cuanto a nosotros en los Emiratos Árabes Unidos, este acuerdo nos permitirá seguir apoyando al pueblo palestino y hacer realidad sus esperanzas de un Estado independiente dentro de una región estable y próspera”, aseguró Abdullah bin Zayed.

También agradeció a Netanyahu por «detener» los planes de anexión de Cisjordania como parte del acuerdo.

“Estoy aquí hoy para extender una mano de paz y recibir una mano de paz. En nuestra fe decimos: Oh Dios, eres paz y de ti viene la paz. La búsqueda de la paz es un principio innato, pero los principios se realizan de manera efectiva cuando se transforman en acción. Hoy, ya estamos presenciando un cambio en el corazón de Medio Oriente, un cambio que enviará esperanza a todo el mundo”, añadió.