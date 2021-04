Iom HaShoá. Marcha por la Vida: Desgarrador testimonio de una sobreviviente

AJN/Itongadol.- Hacia el final del acto central de Iom Hashoá de Marcha por la Vida Internacional se reprodujo un breve video editado de la sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau Ruth Eliaz, fallecida en octubre de 2008.

«Todas las mañanas me levanto… Todas las mañanas lloro… Eso no sale de mi cabeza y me enorgullece decir que los derrotamos: estamos vivos… continuamos con vida…», subrayó con los puños cerrados (ver captura).

«Pero perdonar… Es imposible perdonar a personas que no fueron humanas en lo absoluto», aclaró.

«Me enorgullece tener mi país, ser libre y que mis hijos también sean libres aquí», en Israel, aseguró Eliaz en hebreo.

«Que, D’s nos libre, una cosa así nunca más ocurra… Nunca…», rogó.

El desgarrador testimonio intercalaba imágenes suyas, una foto familiar de cuando era una niña y un montaje de una supuesta visita a Auschwitz con quien sería su esposo, para dejar un testimonio tras atravesar el infame portón.

Luego, un locutor en off leyó un mensaje suyo a la juventud, en el cual le encargaba la misión de la transmisión para combatir a los negacionistas de la Shoá.

Por segundo año consecutivo debido a la pandemia del coronavirus, la edición de Marcha por la Vida 2021 se realiza de manera online, para seguir recordando la Shoá y educando a las próximas generaciones de todo el mundo.

Se transmitió un video con íconos de la marcha, como el toque del shofar en la entrada de Auschwitz, y participarán mandatarios encabezados por el presidente israelí, ex marchistas con representación mundial, sobrevivientes de la Shoá y médicos destacados que están en la primera línea de la lucha contra el Covid-19.

El evento fue dirigido por el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y contó con la participación del alcalde de Jerusalem, Moshe Lion; el presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog; el presidente del Keren Kayemet LeIsrael, Avraham Duvdevani; y el ex gran rabino de Israel, Israel Meir Lau.

Alejandra Tolcachier, directora de Marcha por la Vida Argentina, afirmó a la Agencia AJN que este año se realizarán una serie de eventos virtuales, tanto para conmemorar Iom Hashoá como para festejar Iom Haatzmaut.

El tema principal es «La medicina durante la Shoá», la medicina ejercida por los médicos judíos en los guetos y los campos, en contraposición a lo que fue la medicina de los nazis, de asesinato y muerte, a cargo de Mengele. Se lleva a cabo una charla con académicos internacionales sobre la ética en la medicina y qué lecciones se aprendieron de la Shoá, combinada con historias personales y de sobrevivientes.

“También se realiza una charla a cargo de Mario Sinay, abordando los dilemas médicos durante la Shoá”, agregó Tolcachier.

Por otro lado, para Iom Haatzmaut se realizará un zoom con la reconocida periodista catalana Pilar Rahola, que abordará los 73 años de la creación del Estado de Israel y el flagelo del antisemitismo en el mundo. Este encuentro será patrocinado por la colaboración de Marcha Por la Vida Internacional y el KKL Israel.

“Hace casi 29 años que estoy en Marcha por la Vida. Esta es la segunda vez que no realizamos la marcha, el año pasado se suspendió cuando se declaró la pandemia, pero igual nosotros seguimos marchando cada uno desde su hogar, desde su comunidad. Por la lucha contra el antisemitismo, la discriminación y la xenofobia, para que podamos decir todos los días que no vuelva a suceder una Shoá. Por eso seguimos trabajando mucho con proyectos, programas y zoom, y con los participantes de marchas anteriores, con sobrevivientes y con todos los que van a poder participar en el futuro”, concluyó Tolcachier.

El evento de este año también contará con imágenes y videos de los festejos de la primera Marcha hasta la actualidad; una plantación virtual de árboles con diferentes participantes alrededor del mundo; y una emotiva versión del Hatikva, entonado en Auschwitz, en Iom Haatzmaut y por participantes de distintos lugares del planeta.