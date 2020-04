Filántropo judío dona equipos de protección contra el coronavirus a Ucrania

Itongadol.- Boris Lozhkin, un empresario ucraniano que se desempaña como presidente de la Confederación Judía de Ucrania y vicepresidente del Congreso Judío Mundial, y su esposa, Nadia, donaron equipos de protección personal contra el coronavirus.

Los equipos estaban integrados por overoles protectores, respiradores de próxima generación, gafas y guantes desechables, destinados a los médicos del O.S.Kolomiychenko Institute of Otolaryngology at the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, en el que se desempeñan los mejores especialistas ucranianos en el campo de la otorrinolaringología, precisamente los órganos que están más comprometidos por el coronavirus.

Lozkin explicó en su página de Facebook: “Cualquier médico, un terapeuta, pediatra, dentista, oftalmólogo y aún más un otorrinolaringólogo tiene un riesgo mayor de contraer enfermedades, incluso mayor que los ancianos y las personas con enfermedades crónicas. Todos los médicos, independientemente de su especialización, no pueden evitar el contacto con sus pacientes. Por eso es tan importante proporcionarles los medios máximos de protección, para que tengan la oportunidad de seguir brindando asistencia a todos los que la necesitan”.