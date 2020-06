Entrevista exclusiva. Isaac Herzog: «Debemos garantizar la supervivencia de nuestras comunidades»

Itongadol.- El presidente de la Agencia Judía para Israel, Isaac Herzog, dialogó en una entrevista exclusiva con Iton Gadol acerca de la situación actual de las comunidades judías de todo el mundo ante los desafíos que enfrentan para sobrevivir a la crisis del coronavirus. «Como muchas de ellas están pasando momentos difíciles, es particularmente importante que exista una conexión con Israel y que podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo», expresó, y aseguró que «nunca antes hubo tanta unidad entre nuestro pueblo».

Pocas semanas atrás, la Agencia Judía ha organizado junto al Ministerio de la Diáspora de Israel un foro de líderes comunitarios mundiales «para entender mejor cómo podemos ayudar a las comunidades judías a recuperarse de esta crisis». Herzog aseguró que se trata de «la primera cooperación de este tipo, con la participación del gobierno de Israel y de organizaciones de ayuda humanitaria» con el objetivo de «evaluar las consecuencias devastadoras que el coronavirus dejó en las comunidades judías y los pasos necesarios para asistir en sus necesidades más urgentes».

En el marco de esta cooperación, a finales de abril la Agencia Judía anunció la creación junto al Keren Hayesod y las Federaciones Judías de Norteamérica (JFNA) del «Fondo de préstamos para comunidades en crisis por el COVID-19», un fondo de 10 millones de dólares que otorgará préstamos sin interés a organizaciones que prestan servicios esenciales para garantizar la supervivencia de las comunidades judías que están en riesgo ante la pandemia. «Creamos este fondo en respuesta a los llamados urgentes de comunidades y organizaciones en países como Italia, España, Sudáfrica, comunidades de Sudamérica y de otras partes que necesitaban un ingreso de dinero de inmediato», explicó Herzog.

A continuación, los detalles de la entrevista de Iton Gadol a Isaac Herzog:

Iton Gadol- ¿Cómo está viviendo personalmente el momento que el mundo está atravesando?

IH- Desde que me convertí en presidente de la Agencia Judía, he tenido el honor de visitar a las comunidades judías alrededor del mundo. Estar en el terreno me permitió entender mejor a cada comunidad y los desafíos que enfrenta, y me llevó a plantear la discusión sobre cómo la Agencia Judía puede ayudar a fortalecer a esas comunidades y su conexión con Israel. Ahora que no puedo visitarlas, mantengo un contacto lo más cercano posible con las comunidades. Como muchas de ellas están pasando momentos difíciles, es particularmente importante para mí que exista una conexión con Israel y que podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo.

IG- ¿Cómo tomó conocimiento la Agencia Judía del peligro que la pandemia representó para las comunidades judías?

IH- La Agencia Judía tiene una red global muy amplia y estamos en continuo contacto con las comunidades de todo el mundo. En muchos lugares, tenemos «shlijim» (emisarios) que representan un punto de conexión vital. Estamos trabajando para ayudar a las comunidades que más sufrieron por la pandemia y continuamos monitoreando los acontecimientos en cada lugar del mundo.

IG- Pocas semanas atrás la Agencia Judía y el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel tuvieron un importante encuentro para evaluar el impacto del COVID-19 y para organizar la ayuda a las comunidades judías del mundo. ¿Podría detallar algunas de las acciones y decisiones que se tomaron y quiénes participaron de ellas?

IH- La Agencia Judía, junto con el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, inició una mesa redonda global para entender mejor cómo podemos ayudar a las comunidades judías a recuperarse de esta crisis. Esta es la primera cooperación de este tipo, con la participación del gobierno de Israel y de organizaciones de ayuda humanitaria globales y regionales. El primer encuentro contó con la presencia de 30 líderes de las mayores organizaciones judías a nivel mundial para evaluar las consecuencias devastadoras que el COVID-19 dejó en las comunidades judías y los pasos necesarios para asistir en sus necesidades más urgentes. Las organizaciones que participaron se comprometieron a reunir todos sus conocimientos, sus experiencias y sus liderazgos necesarios para fortalecer la resiliencia de las comunidades, así como también la restauración de la vida judía a nivel global.

Las cinco áreas temáticas abarcadas incluyeron: Comunidad, y la necesidad de la rehabilitación y asistencia para poder sortear la crisis; Recursos, en particular la recolección y distribución eficaz de la ayuda; Esperanza y moral; fomentar la unidad y la responsabilidad colectiva; Educación, necesidades actuales y futuras; y Antisemitismo, y cómo prepararnos para los futuros brotes. Estos asuntos urgentes seguirán tratándose en los próximos encuentros del foro y en los subcomités específicos para cada tema.

IG- ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de las comunidades de la Diáspora?

IH- El COVID-19 impactó en la vida comunitaria en todo el mundo judío en general, trayendo significativos problemas económicos en muchas de ellas, incluso en las que antes se encontraban en una situación financiera estable. Muchas comunidades ahora tienen el desafío de financiar los servicios comunitarios más básicos. Las actividades educativas están suspendidas, y los servicios de asistencia esenciales están en peligro de tener que cerrar. La vida judía se basa en los encuentros comunitarios, sea en la sinagoga, en los centros comunitarios o en los clubes. Todo eso ahora se detuvo. Como mencioné anteriormente, hay muchas comunidades que fueron particularmente golpeadas por el virus y necesitan de nuestra ayuda para sobrevivir a estos tiempos tan duros.

Nuestro mayor esfuerzo para apoyar a las comunidades es el Fondo de Préstamos a Comunidades en Crisis por el COVID-19, que lanzamos en conjunto con nuestros socios del Keren Hayesod y de las Federaciones Judías de Norteamérica (JFNA). Creamos este fondo en respuesta a los llamados urgentes de comunidades y organizaciones en países como Italia, España, Sudáfrica, comunidades de Sudamérica y de otras partes que necesitaban un ingreso de dinero de inmediato. Este fondo proporcionará préstamos sin intereses a organizaciones que provean servicios esenciales para la continuidad de las comunidades judías que están en riesgo.

IG- ¿Cuál es su mensaje a los líderes judíos?

IH- Nunca antes hubo tanta unidad entre nuestro pueblo, en todas las corrientes de judaísmo y en todos nuestros líderes. Ahora, el objetivo principal de los liderazgos judíos es unirse y ver cómo encontramos soluciones para cada una de las comunidades que sufrió el impacto de la crisis. Este es el momento para unirse y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la supervivencia de nuestras comunidades, y para pararse junto a nuestros hermanos y hermanas y ayudarlos a superar este período tan difícil.

IG- ¿Cuál es su mensaje para el pueblo judío y las «kehilot» en general?

IH- Somos un solo Pueblo de Israel. En estos días se hizo aún más evidente que realmente sentimos una responsabilidad de los unos por los otros. Cada día, escucho de diferentes personas de distintas partes del mundo que dice cuán preocupada está por otras comunidades judías. El Estado de Israel es consciente de lo que pasa y quiere ayudar a su pueblo. Eso es lo que significa ser el Pueblo de Israel. Estar los unos para los otros en los momentos más difíciles, para hacer lo que podamos para aliviar el sufrimiento de los otros y mantenernos conectados, entre nosotros y con el Estado de Israel.

M.K.