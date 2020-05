La Agencia Judía y el Ministerio de la Diáspora establecen un foro para ayudar a las comunidades judías del mundo

Itongadol.- Más de 30 líderes de las principales organizaciones judías de todo el mundo participaron este martes en un foro establecido por la Agencia Judía para Israel y el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel para evaluar las devastadoras consecuencias que COVID-19 ha tenido en las comunidades judías de todo el mundo y las medidas necesarias para atender sus necesidades más apremiantes.

Los temas discutidos fueron desde el levantamiento de la moral hasta la distribución de ayuda esencial, ya que la supervivencia de docenas de comunidades corre peligro debido a los efectos económicos de la pandemia. «Por primera vez en la historia del Estado de Israel, establecimos un foro formal para ayudar a las comunidades judías de todo el mundo. Este es un cambio de paradigma», aseguró el presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog.

Por su parte, la flamante ministra de Asuntos de la Diáspora Omer Yankelevich, expresó que «juntos, como judíos del mundo, construiremos un fuerte foro de trabajo que proveerá y logrará soluciones concretas para todas nuestras comunidades».

1st time in history @JewishAgency & @IsraelDiaspora convene forum with 30 global & regional organizations to assist Jewish communities in crisis around the world. All of Israel is truly responsible for one another. We will support each other through COVID-19 & help communities. pic.twitter.com/sRPgPlv9l5

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 26, 2020