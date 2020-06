Coronavirus. Israel detiene la reapertura de la economía y Netanyahu avisa a los israelíes que habrá “medidas firmes”

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó hoy que se detuvo la reapertura de la economía al tiempo que advirtió que si el público israelí mantiene su actitud de incumplimiento de las órdenes sanitarias, el gobierno tendrá que tomar “medidas firmes” para detener la propagación del coronavirus.

Netanyahu hizo los comentarios durante una ceremonia especial de despedida de Moshe Bar-Siman-Tov, director general saliente del Ministerio de Salud, quien renunció el mes pasado en medio de acusaciones de recomendar restricciones más severas de lo necesario para combatir COVID-19.

“No hay otra manera que el público cambie su comportamiento. Tendremos que tomar medidas firmes”, remarcó el premier israelí.

“Estamos deteniendo la reapertura (de la economía) y estamos trabajando para asegurar que la curva se aplane”, agregó. “Tomaremos las medidas necesarias para garantizar que se detenga el aumento (de la infección), incluida la aplicación de cierres transpirables”, sostuvo.

Netanyahu elogió la dedicación de Bar-Siman-Tov a su trabajo a pesar de las duras críticas que recibió tanto del público como de otros ministros.

“Te enfrentaste a oleadas de críticas, a veces muy crueles y viciosas. Lo hiciste en silencio, con confianza y responsabilidad en la forma en que te expresaste al público”, continuó el primer ministro.

Según el portal de noticias Ynet, el funcionario saliente dijo, por su parte, que hasta febrero de este año, creía que el trabajo realizado durante la temporada anual de gripe de Israel es lo más difícil que podría llegar a ser.

“Luego vino el coronavirus”, dijo. “La campaña (contra el virus) no ha terminado y se está volviendo aún más complicada. La llegada de una segunda ola no está establecida, depende de las políticas y el liderazgo”, agregó.

Bar-Siman-Tov afirmó que a pesar de aprender mucho sobre el virus, “todavía no sabemos nada”.

De acuerdo a lo consignado por el diario Maariv, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, anunció el mes pasado su decisión de nombrar al Director del Hospital Barzilai, profesor Hezi Levy, como director del Ministerio de Salud, decisión que está sujeta a la aprobación del gobierno.

El profesor Levy, de 64 años, se desempeñó como director médico hasta 2007. Como parte de su papel, reconstruyó el mercado de equipos médicos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés).

Además, durante su servicio militar regular, participó en la Primera Guerra del Líbano, y como oficial médico, dirigió misiones militares de asistencia humanitaria a zonas afectadas por desastres en todo el mundo, incluidos Kosovo, Zaire, Kenia, Macedonia, Turquía y Ruanda.

Después de su liberación del ejército, fue nombrado Jefe de Estado Mayor Adjunto y Director de Salud del Ministerio de Salud. En 2012, fue elegido director del Hospital Barzilai en Ashkelon, donde estableció una sala de emergencias y salas de cirugía blindadas, que ahora se consideran las más avanzadas del mundo.