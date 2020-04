Enojo en las comunidades judías por el Concurso de la Biblia para jóvenes

Itongadol.- Un gran enojo y malestar reina en la mayoría de las comunidades judías que participaron en el tradicional Concurso de la Biblia en Yom Haatzmaut ayer en Israel (Jidón Hatanaj) con el veterano conductor del mismo, el doctor Avshalom Kor.

La importante fundación Ruderman de los Estados Unidos, envió una queja formal al Ministerio de Educación de Israel y a su ministro, el rabino Rafi Peretz, escribiendo: “El tradicional Concurso de la Biblia Mundial para jóvenes es sin duda alguna uno de los planes educativos más importantes que resalta la relación entre Israel y las distintas comunidades judías de todo el mundo, pero la actitud del doctor Avshalom Kor, con sus frases peyorativas y dichos de mal gusto no tienen lugar en un evento de este tipo¨, dijeron.

“Sus dichos son una agresión no sólo contra los participantes y contra los países que ellos representan, sino también contra los millones de judíos de todo el mundo que festejaron el 72 aniversario del Estado de Israel, con todo su amor al país, al estado y al pueblo. No caben dudas que el doctor Avshalom Kor contribuyó y contribuirá mucho para el Estado de Israel y las comunidades judías en todo el mundo, pero eso no sirve para justificar su comportamiento agresivo de ayer¨, finalizó el comunicado de la Fundación Ruderman, muy activa en el fortalecimiento de los lazos entre Estados Unidos e Israel.

El malestar se produjo al catalogar todo el tiempo Avshalom Kor a los participantes como judíos del exilio (Galut) y no de la Diáspora (Tfutzot), algo que hace tiempo ya no se usa en Israel. En una de las bromas dijo que ¨en el Galut todo es más lento” y en otra broma a una de las jóvenes le dijo: “para que se va a sonreír, ella vive en la Golá”, en una frase altamente despectiva. Y cabe agregar que una de las veces dijo que México es parte de Sudamérica.

El doctor Avshalom Kor dirige el concurso por 32a. vez y a la final llegaron 16 jóvenes: 4 de Israel, 2 de Argentina, 3 de los Estados Unidos, 2 de Sudáfrica, 3 de México, 1 de Inglaterra y 1 de Panamá. Por el coronavirus, los jóvenes de todo el mundo no llegaron este año a Israel y participaron desde las embajadas de Israel en cada uno de los países, vía satélite.

La ganadora fue la joven Ruth Cohen de 16 años de Israel y es la primera vez en 10 años que una mujer gana el concurso.