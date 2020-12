El Papa Francisco saludó a la comunidad judía por la llegada de Jánuca

Itongadol/Agencia AJN.- Ante la llegada de la festividad de Jánuca, el Papa Francisco envió un saludo escrito a mano a su compatriota el rabino Sergio Bergman. En el mensaje escrito en español, el Papa bendijo a la comunidad judía con «una existencia iluminada por el Señor».

El sumo pontífice además pidió en la esquela al rabino que rece por él «para que tenga siempre la gracia de caminar en la luz y no me pierda en la oscuridad». Bergman asumió recientemente como presidente de la Unión Mundial del Judaísmo Progresista (WUPJ), una coalición de 1.200 congregaciones judías liberales en 50 países con 1,8 millones de miembros.

El Papa es el líder de los dos mil millones de católicos romanos del mundo. En 2012, siendo aún cardenal, Bergman y Francisco, en aquel entonces conocido como Jorge Bergoglio, celebraron Jánuca juntos en una celebración interreligiosa en Buenos Aires, en la que el Papa encendió la «janukiá», el candelabro utilizado en la festividad.

La carta será leída como parte de la Gala de Jánuca del 2020, llena de estrellas, el 13 de diciembre. El texto dice lo siguiente:

Rabino Sergio Bergman:

Querido hermano, gracias por tu correo. Como me invitás a hacerlo, envío un saludo a quienes participarán del encuentro virtual para celebrar Jánuca. Recuerdo cuando en 2012 encendí la vela en el templo en la calle Arcos.

La luz, el primer don del Señor en la creación. Deseo a todos una existencia iluminada por el Señor, con la luz que une los caminos, enseña los verdaderos perfiles de las cosas, atrae hacia el horizonte.

Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus comunidades.

Y, por favor, les pido que recen por mí para que siempre tenga la gracia de caminar en la luz y no me extravíe en las tinieblas. De mi parte, rezo por ustedes.

Que el Señor los bendiga.

Fraternalmente,

Francisco