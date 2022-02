El Aeropuerto Internacional de Estambul ahora ofrece comida kosher

Itongadol/AJN.- El Aeropuerto Internacional de Estambul ahora tiene comida kosher: sándwiches, tortas y galletitas vendidos en máquinas expendedoras e incluso comidas calientes servidas en los salones de negocios.

Más de un millón de personas vuelan con Turkish Airlines desde Israel cada año y, naturalmente, muchos judíos que consumen alimentos kosher pasan por el aeropuerto de Estambul.

La comunidad judía en Turquía, junto con la empresa OK Kashrut y el rabino Mendy Chitrik de la comunidad Ashkenazí en Estambul, comenzaron a proporcionar comida kosher a miles de viajeros en el aeropuerto.

“La Casa Catering Company fue establecida por la comunidad judía de Turquía y crea más de 600.000 comidas por año”, destacó Chitrik a The Jerusalem Post el viernes. Y añadió: “Todas las ganancias de la empresa de catering se destinan a familias necesitadas de la comunidad judía de Turquía”.

“Hay muchas personas que tienen unas pocas horas de escala en el aeropuerto, a veces las personas se quedan atrapadas allí durante muchas horas sin comida kosher. Muchas veces los turistas judíos que están atrapados en el aeropuerto me llaman y me preguntan si puedo llevarles comida kosher”, destacó Chitrik.

“Comencé a armar un escándalo en las redes sociales por el hecho de que me siguen pidiendo que lleve comida kosher al aeropuerto y me preguntan: ‘¿Por qué no puede haber comida kosher en el aeropuerto de Estambul?’ La gerencia del aeropuerto instaló una máquina expendedora en la terminal con sándwiches, bebidas y pasteles bajo la supervisión del Gran Rabino de Turquía, Isaak Haleva”, afirmó Chitrik.

Agregó que la idea es atender a los viajeros judíos religiosos que no tenían otras opciones hasta ahora.



Video de Mendy Chitrik

“Muchas veces las personas se quedan atrapadas en el aeropuerto por uno o dos días debido a las tormentas de nieve, y ahora tendrán opciones kosher”, señaló.

Chitrik dijo que dado que Turquía e Israel se están acercando a nivel diplomático, este tipo de iniciativas son fáciles de lograr y se ven de manera positiva.

“Hoy en día, los judíos pueden sentirse cómodos en el aeropuerto de Estambul como judíos visibles”, agregó Chitrik. “También hay tres salas de oración en las terminales. Esperamos la visita del presidente Isaac Herzog a Turquía dentro de unas semanas y ahora, si lo desea, podrá comprar un sándwich kosher en el aeropuerto”, concluyó.