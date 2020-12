CEO de Pfizer, hijo de sobrevivientes de la Shoá, se une a la embajada israelí en los Estados Unidos para celebrar Jánuca

Itongadol/Agencia AJN.- El director general de Pfizer, Albert Bourla, encendió las velas de Jánuca en una ceremonia virtual organizada por la embajada de Israel en Washington el miércoles por la noche, pocos días después de que su empresa farmacéutica recibiera el visto bueno final para distribuir su vacuna contra el coronavirus en los Estados Unidos.

Al presentar a Bourla, el embajador Ron Dermer señaló que el ejecutivo de negocios también es hijo de sobrevivientes del Holocausto, ya que sus padres fueron de los pocos judíos de Salónica, Grecia que sobrevivieron a los horrores perpetrados por los nazis.

«Setenta y cinco años después de que los nazis asesinaran a millones de personas, el Dr. Bourla lidera hoy la carrera por salvar a miles de millones», dijo Dermer, elogiando a Pfizer por ser la primera corporación en desarrollar una vacuna COVID-19, que se distribuirá en países de todo el mundo, incluido Israel.

Happy 7th night of #Hanukkah!

Thanks to @Pfizer & CEO Dr. @AlbertBourla, the end of the #COVID19 pandemic is in sight as#vaccines roll out globally.

We owe Dr. Bourla & Pfizer a debt of gratitude, and are honored to have him light tonight's candles. pic.twitter.com/Ncb0HO61wA

— Embassy of Israel (@IsraelinUSA) December 16, 2020