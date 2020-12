Rechazo de la comunidad judía europea a fallo que prohibe la matanza kosher en Bélgica

Itongadol/Agencia AJN.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la prohibición de los sacrificios kosher y hallal en Bélgica, en un fallo publicado el jueves. De esta manera, el tribunal desestimó los argumentos de los grupos judíos y musulmanes de que Bélgica está infringiendo sus derechos religiosos al exigirles que aturdan a los animales en el proceso de matarlos para obtener carne, algo contrario a sus preceptos religiosos.

El fallo sienta un precedente que podría llevar a una ola de leyes en toda la Unión Europea contra la “shejitá”, el sacrificio ritual judío.

Las regulaciones europeas prohíben la matanza sin aturdimiento previo, pero hacen una excepción para la matanza religiosa. Al mismo tiempo, esas regulaciones establecen que los países pueden establecer sus propias leyes para reducir el sufrimiento de los animales.

El tribunal determinó que las leyes que exigen que los animales sean aturdidos establecen “un equilibrio justo entre la importancia que se da al bienestar de los animales y la libertad de los creyentes judíos y musulmanes para manifestar su religión”.

La razón que dio el tribunal para que la ley fuera equilibrada es que permite el “aturdimiento reversible”. El tribunal también dijo que la ley limita un aspecto específico del acto ritual de la matanza, no el acto de la matanza en sí, y como tal no cuenta como interferencia con la práctica religiosa. Esto fue rápidamente rechazado, ya que las principales autoridades judías y musulmanas no permiten ninguna forma de aturdimiento antes de sacrificar animales para la obtención de carne, de tal manera que el tribunal ha determinado que prohibir la producción de carne para esas comunidades es un equilibrio justo entre los derechos de los animales y los derechos de los judíos y los musulmanes.

“Esa interferencia en el sacrificio ritual cumple un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea, a saber, la promoción del bienestar animal”, declaró el tribunal.

Sin embargo, no aceptó el argumento el argumento de que la caza y la matanza de animales en “eventos culturales o deportivos” sigue estando permitida por la ley, a pesar de que los animales no son aturdidos antes de ser matados. “Los eventos culturales y deportivos dan lugar, a lo sumo, a una producción marginal de carne que no es económicamente significativa. Por consiguiente, no se puede entender razonablemente que esos acontecimientos sean una actividad de producción de alimentos, lo que justifica que se les dé un trato diferente del de la matanza”, dice la sentencia.

El tribunal dio el inusual paso de fallar en contra de la opinión del abogado general europeo, Gerard Hogan, quien declaró en septiembre que los Estados miembros de la UE “están obligados a respetar las creencias religiosas profundamente arraigadas de los adherentes a las religiones musulmana y judía permitiendo el sacrificio ritual de los animales”, y que exigir el aturdimiento en el proceso de sacrificio “comprometería la esencia de las garantías religiosas” que proporciona la UE.

Las regiones de Flandes y Valonia francófona de Bélgica, de habla holandesa, aprobaron en 2017 leyes que prohíben la matanza sin aturdimiento previo, incluso en el contexto de ritos religiosos, como la kosher y la musulmana.

El Tribunal Constitucional de Bélgica envió la demanda, presentada por el Comité de Coordinación de las Organizaciones Judías de Bélgica, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año pasado para determinar si las leyes violan los reglamentos de la Unión Europea.

El presidente del Comité, Yohan Benizri, que también es vicepresidente del Congreso Judío Europeo, dijo: “Ninguna democracia puede existir cuando a sus ciudadanos se les niegan los derechos humanos y civiles básicos. Planeamos buscar todos los recursos legales para corregir este error”.

El rabino jefe ruso Pinchas Goldschmidt, presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, dijo que la decisión del jueves “va en contra de las recientes declaraciones de las instituciones europeas de que la vida judía debe ser atesorada y respetada”. “La Corte tiene derecho a dictaminar que los estados miembros pueden o no aceptar derogaciones de la ley… pero buscar definir la shejitá, nuestra práctica religiosa, es absurdo”, declaró Goldschmidt.

“La decisión del Tribunal de Justicia Europeo de hacer cumplir la prohibición de la matanza sin aturdimiento en las regiones de Flandes y Valonia de Bélgica será sentida por las comunidades judías de todo el continente”, agregó. “Las prohibiciones ya han tenido un impacto devastador en la comunidad judía belga, causando escasez de suministros durante la pandemia – y todos somos muy conscientes del precedente que esto sienta, que desafía nuestros derechos a practicar nuestra religión”.

Por su parte, la Organización Judía Europea (EJA) criticó enérgicamente el fallo, argumentando que “prefiere los animales a la libertad de religión humana, al tiempo que permite un cazador para los deportes, mientras que viola abiertamente los derechos de las minorías de las democracias europeas”. “El tribunal envió un mensaje terrible a los judíos de Europa: usted y sus costumbres no son bienvenidos aquí”, manifestó el rabino Menachem Margolin, presidente de la asociación.

“Lo que hace la sentencia de hoy es anteponer el bienestar animal al derecho básico a la libertad religiosa. En pocas palabras, la bestia es superior al hombre”, agregó el rabino. “El fallo podría dar luz verde a otros países europeos para seguir a Bélgica y prohibir la matanza kosher y plantea un peligro real de que no habrá carne kosher disponible en todo el continente”, advirtió.