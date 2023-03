Austria: Conferencia de rabinos europeos sobre asimilación y «matrimonios mixtos»

Itongadol.- Rusia tiene la tasa más alta de «matrimonios mixtos», seguida de Hungría, Alemania y los Estados Unidos, según un estudio realizado por el Instituto de Investigación de Políticas Judías (JPR) de Londres y publicado por The Jerusalem Post. Según el informe, las naciones europeas experimentan actualmente los niveles más altos de «matrimonios mixtos».

El estudio, titulado “Matrimonios mixtos de judíos y no judíos. La situación, las tendencias y el significado”, fue realizado por el doctor Daniel Staetsky.

No hay muchos estudios que se hayan realizado a lo largo de los años sobre las tasas de «matrimonios mixtos». Según una base de datos exclusiva creada por el JPR, las tasas de «matrimonio mixto» varían enormemente según el país.

Israel tiene la tasa más baja de «matrimonios mixtos» entre diez grandes comunidades judías del mundo: solo el 5 por ciento, según el JPR.

Los datos revelaron que Bélgica tiene el 14 por ciento de «matrimonios mixtos», así como el 20 por ciento en Australia, el 22 por ciento en el Reino Unido, el 23 por ciento en Canadá, el 24 por ciento en Francia, el 30 por ciento en Austria, el 45 por ciento en los Estados Unidos, el 46 por ciento en Alemania, el 55 por ciento en Hungría y el 63 por ciento en Rusia.

Además, el JPR mostró los niveles de «matrimonios mixtos» entre las diferentes afiliaciones religiosas en los Estados Unidos y Europa (12 países).

En Europa, la tasa de «matrimonios mixtos» de «apenas judíos» y judíos seculares es del 48 por ciento, de judíos del movimiento reformista y progresista el 35 por ciento y de judíos masorti/conservadores el 11 por ciento. Entre los judíos ortodoxos de Europa, solo el 3 por ciento.

Además, según el JPR, en la década de 2020, entre el 20 y el 35 por ciento de los europeos tiene un cónyuge no judío. Si se elimina a

la comunidad ortodoxa, entre el 35 y el 50 por ciento de los judíos europeos tienen un cónyuge no judío. En los Estados Unidos, el 43 por ciento de los casados tiene un cónyuge no judío.

“La investigación realizada por el Dr. Daniel Staetsky, financiada por la RCE, caracterizó el fenómeno de la asimilación de una manera sin precedentes y se espera que nuestros rabinos formulen diferentes formas de abordarlo”, dijo el presidente de la RCE, el rabino Menachem Margolin.

La RCE lleva a cabo una conferencia de tres días en Viena, Austria, en honor al 84° aniversario del Anschluss, la anexión de la Austria fascista al Tercer Reich dirigida por Hitler el 13 de marzo de 1938. La conferencia se centra en el tema de la asimilación y los «matrimonios mixtos», así como en otras cuestiones.

El director ejecutivo de la RCE, el rabino Aryeh Goldberg, agregó que “la conferencia es un verdadero llamado de atención para todos los rabinos europeos y las comunidades judías para fortalecer las actividades contra la asimilación de los diversos valores del judaísmo entre los jóvenes, así como entre toda la población judía”.

Durante la conferencia, este estudio de los «matrimonios mixtos» fue revelado a rabinos de toda Europa. Los datos llevaron a los jefes de la RCE a iniciar una “conferencia de emergencia” para tratar estos temas, según fuentes de la RCE.

Decenas de rabinos de Europa participan en la conferencia. Entre ellos están David Lau, gran rabino de Israel.