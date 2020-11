El presidente palestino Mahomud Abbas felicitó a Biden por ganar las elecciones estadounidenses

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas envió luego de 15 horas de silencio, sus felicitaciones al electo mandatario estadounidense Joe Biden por su victoria en los Estados Unidos para el próximo período, y también a su vicepresidenta electa, Kamala Harris.

El presidente Abbas dijo que «espera trabajar con el presidente electo y su administración para fortalecer las relaciones palestino-estadounidenses», así como «lograr la libertad, la independencia, la justicia y la dignidad de nuestro pueblo, así como trabajar por la paz, la estabilidad y la seguridad de todo en nuestra región y el mundo».

President Abbas congratulates US President-elect Joe Biden/ VP-elect Kamala Harris on winning #USelections2020. The President said he is looking forward to working with President-elect Biden/his ADMIN to enhance 🇵🇸🇺🇸 relations/ achieve freedom, justice, & dignity for our people. pic.twitter.com/7RlM0FHISd

— Palestine PLO-NAD (@nadplo) November 8, 2020