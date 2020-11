Tras horas de silencio, Netanyahu y Rivlin saludaron a Biden por su triunfo en las elecciones para presidente de los Estados Unidos

Itongadol/Agencia AJN.- Tras largas horas de silencio el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, y su primer ministro Binyamin Netanyahu, felicitaron esta mañana al flamante presidente norteamericano Joe Biden.

«La bendición del pueblo y del Estado de Israel es para ti, amigo Joe Biden. Con tu elección como presidente 46 de los Estados Unidos. Buena suerte para usted también, señora vicepresidenta Kamala Harris», rompió el silencio el presidente israelí Rivlin.

ברכת העם בישראל וברכת מדינת ישראל שלוחה לך ידידי @JoeBiden עם הבחרך לנשיא ה-46 של ארצות הברית של אמריקה. ברכת הצלחה שלוחה גם לך, גברתי סגנית הנשיא הנבחר @KamalaHarris. (צילום: מארק ניימן, לע"מ) pic.twitter.com/uQiVsxGkGs — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) November 8, 2020

En este contexto, Rivlin agradeció a Trump por su política hacia Israel. «Este es el momento de agradecer también al president Donald Trump por 4 años de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad de Israel y construir relaciones de paz entre él y sus vecinos. También agradecemos a todo el pueblo estadounidense por su apoyo y firme amistad.

No tengo ninguna duda de que la relación especial y la cooperación multifacética entre nosotros prosperará y también se fortalecerá en el futuro».

«Felicitaciones @JoeBiden y @KamalaHarris. Joe, hemos tenido una larga y cálida relación personal por casi 40 años y te conozco como un gran amigo de Israel. Espero trabajar con ambos para seguir fortaleciendo la alianza especial entre EEUU e #Israel», tuiteó Netanyahu en un mensaje al presidente electo en Estados Unidos.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

En este marco no ahorró palabras para el saliente Donald Trump: «Gracias @realDonaldTrump por la amistad mostrada hacia el Estado de Israel y a mí personalmente,por reconocer a Jerusalén y el Golán, por hacerle frente a Irán, por los históricos acuerdos de paz y llevar la alianza israelí-estadounidense a alturas sin precedentes».

Thank you @realDonaldTrump for the friendship you have shown the state of Israel and me personally, for recognizing Jerusalem and the Golan, for standing up to Iran, for the historic peace accords and for bringing the American-Israeli alliance to unprecedented heights. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

Por su parte, el canciller israelí Gaby Ashkenazi expresó: «Es un honor felicitar al Presidente Electo @JoeBiden y a la Vicepresidenta Electa @KamalaHarris por su victoria en las elecciones de Estados Unidos 2020».

It is an honor to congratulate President-elect @JoeBiden and Vice President-elect @KamalaHarris on their victory in the U.S. 2020 elections. — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) November 8, 2020

«La amistad del presidente electo y el distinguido historial de apoyo a #Israel se remontan a casi medio siglo.

Creo firmemente que bajo su liderazgo, la alianza estratégica indispensable entre nuestros dos países seguirá floreciendo y prosperando», twitteó.