Estados Unidos. Biden llamó a la unidad de los norteamericanos tras derrotar a Donald Trump en las elecciones

Itongadol/Agencia AJN.- El demócrata Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump y se convertirá en el 46º presidente de los Estados Unidos, posicionándose como un líder que «no busca dividir, sino unificar» a una nación atrapada por una pandemia histórica y una confluencia de agitación económica y social. «Busqué este cargo para restaurar el alma de América», dijo Biden en un discurso de victoria en horario estelar no lejos de su casa en Delaware, «para unirnos, y para hacer que América sea respetada en todo el mundo de nuevo».

Su victoria llegó después de más de tres días de incertidumbre mientras los funcionarios electorales clasificaban los votos por correo que retrasaban el proceso. Biden cruzó el umbral de 270 votos del Colegio Electoral con una victoria en Pennsylvania, llegando a 290 electores.

Trump se negó a ceder, amenazando con más acciones legales en el recuento de votos.

Biden, de 77 años, basó su candidatura no tanto en una ideología política distintiva sino en la movilización de una amplia coalición de votantes en torno a la idea de que Trump representaba una amenaza existencial para la democracia estadounidense. La estrategia demostró ser eficaz y dio lugar a victorias decisivas en Michigan y Wisconsin, así como en Pensilvania, antiguos bastiones demócratas que se habían pasado a Trump en 2016.

Después de correr por el escenario exterior al son de Bruce Springsteen en su ciudad natal de Wilmington, Delaware, Biden transmitió un mensaje de esperanza y curación a una multitud de seguidores que lo animaban y a decenas de millones de personas más en la televisión.

Prometiendo «no dividir sino unir», Biden le habló directamente a los partidarios de Trump, declarando «no son nuestros enemigos, son americanos». «Démonos una oportunidad», dijo, instando al país a «bajar la temperatura».

«Dejemos que esta sombría era de demonización en América comience a terminar, aquí y ahora. Esta noche, el mundo entero está mirando a América y creo que en nuestro mejor momento somos un faro para el mundo», dijo.

En relación con el coronavirus, que ha matado a más de 237.000 estadounidenses en medio del liderazgo errático de Trump, Biden dijo que formará un grupo de trabajo de «científicos destacados» ya este lunes.

Aunque la asistencia se limitó, por motivos de distanciamiento social, a unos 360 coches en el evento de estilo drive-in, las multitudes, que sumaban miles de personas, muchas de ellas bailando y agitando banderas estadounidenses, se alineaban en la autopista que conduce a las instalaciones.

From the bottom of my heart: thank you. pic.twitter.com/s76oHFkr66

— Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020