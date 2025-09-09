Qatar advierte que se reserva el derecho a responder al ataque israelí, pero confirma que seguirá mediando un acuerdo

Itongadol.- El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, advirtió que su país se reserva el derecho de responder al ataque israelí contra dirigentes de Hamás en Doha, al que calificó como un “momento crucial” para la región. Sin embargo, aseguró que la mediación qatarí para lograr un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y Hamás continuará.

“Qatar… se reserva el derecho a responder a este ataque flagrante”, declaró Al Thani en una conferencia de prensa. “Creemos que hoy hemos llegado a un momento decisivo. Debe haber una respuesta de toda la región ante acciones tan bárbaras”.

Las declaraciones llegan horas después de que fuentes diplomáticas señalaran que Doha había informado a la administración de Donald Trump sobre la suspensión temporal de sus esfuerzos de mediación. La decisión, según esas fuentes, estaba vinculada al malestar generado por la operación israelí en suelo qatarí, considerada por el emirato una violación de su soberanía.

No obstante, en su comparecencia pública, Al Thani aseguró que Qatar no abandonará el rol de mediador que ha desempeñado desde el inicio de la guerra. “Nada nos disuadirá de continuar esta mediación en la región”, subrayó.

El aparente contraste entre la suspensión reportada por diplomáticos y la postura oficial refleja la tensión interna en Doha, que intenta equilibrar la condena al ataque con la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos. Washington ha reiterado en varias ocasiones que valora el papel de Qatar en estas negociaciones y ha presionado para que no se retire del proceso.

El ataque israelí en Doha, cuyos resultados concretos aún no han sido confirmados, fue interpretado por Israel como un paso que podría facilitar un acuerdo, al reducir el margen de maniobra de Hamás. Sin embargo, líderes qataríes sostienen que la operación daña las gestiones en curso. Según fuentes consultadas por The Times of Israel, las conversaciones habían mostrado avances tras las amenazas públicas de Trump contra Hamás, pero la ofensiva israelí amenaza con frenar ese impulso.

Al Thani, al insistir en que Qatar seguirá mediando, buscó enviar un mensaje de estabilidad frente a la incertidumbre regional: aunque Doha se reserva la opción de responder, no abandonará el papel que la ha convertido en un actor clave en los intentos de frenar la guerra en Gaza.