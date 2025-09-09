La ONU asegura que para muchos gazatíes es “simplemente imposible” evacuar la Ciudad de Gaza

Itongadol.- La ONU advirtió que, pese a la orden de Israel de evacuar la totalidad de Ciudad de Gaza, para gran parte de la población aún allí resulta “simplemente imposible” abandonar la zona.

“Traslado puede costar más de 1.000 dólares; la carretera costera está apenas transitable, y los sitios de desplazamiento en el sur están más que saturados”, señaló el vocero de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa, citando reportes de los equipos humanitarios en el terreno.

Según Dujarric, la mayoría de las personas “ya han sido desplazadas incontables veces, están exhaustas, sin dinero y con hambre”.

Pese a las dificultades, unas 9.400 personas lograron salir del norte hacia el sur en los últimos días, elevando a casi 62.000 el número de desplazados desde mediados de agosto, de acuerdo con las cifras de la ONU.

El portavoz describió condiciones precarias: “En toda Gaza, la gente vive a la intemperie, en refugios improvisados con lonas desgastadas. Un nuevo suministro de carpas apenas empieza a entrar, tras meses de bloqueo por parte de las autoridades israelíes”. Imágenes satelitales detectaron unas 1.500 personas viviendo en tiendas de campaña junto a la costa, en riesgo de ser arrastradas por mareas altas.

La ONU estima que, pese a la orden de evacuación, muchos civiles permanecerán en el norte. “Independientemente de las órdenes de desplazamiento o del etiquetado de áreas como ‘humanitarias’ o ‘peligrosas’, la seguridad no está garantizada en ningún lugar de la Franja de Gaza”, advirtió Dujarric. “OCHA recuerda que los civiles deben ser protegidos, estén donde estén”.

El funcionario también señaló que las restricciones israelíes, en particular un nuevo proceso de registro para las ONG que operan en Gaza, están provocando retrasos significativos en la recogida y transporte de ayuda desde la frontera sur.

En paralelo, Dujarric se refirió al endurecimiento de los controles de seguridad en Cisjordania tras un atentado mortal en Jerusalem. Dijo que cientos de miles de palestinos quedaron atrapados durante horas en nuevos retenes, y que varias áreas quedaron totalmente aisladas, entre ellas el enclave de Biddu, en el centro de Cisjordania, donde viven unas 40.000 personas.

Fuente: The Times of Israel.