Qatar suspende temporalmente su rol de mediador tras ataque israelí en Doha

Itongadol.- Qatar informó hoy a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que suspenderá temporalmente sus esfuerzos de mediación para alcanzar un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y Hamás, después de que un ataque israelí en Doha tuviera como blanco a dirigentes del grupo islamista, según reveló una fuente diplomática a The Times of Israel.

Por el momento, el gobierno qatarí no ha realizado un anuncio oficial sobre la decisión. Sin embargo, se espera que el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani haga declaraciones públicas en las próximas horas para explicar la posición de su país.

La medida supone un nuevo obstáculo para las negociaciones, en las que Doha ha jugado un papel central desde el inicio de la guerra. A lo largo del conflicto, Qatar ya había suspendido previamente sus esfuerzos de mediación en momentos de estancamiento o de frustración con las partes, aunque luego volvió a la mesa de diálogo a pedido de Washington, que considera a Doha un actor clave en el proceso.

El ataque israelí en la capital qatarí, aún con detalles no confirmados, generó malestar en el emirato, que lo considera una violación de su soberanía. Líderes qataríes advirtieron a Trump en conversaciones telefónicas que la operación dañará los intentos de lograr un acuerdo y cuestionaron la insistencia israelí en que la eliminación de dirigentes de Hamás acelera las negociaciones.

La suspensión temporal llega en un momento delicado: en los últimos días, fuentes diplomáticas habían asegurado que las conversaciones se encontraban en un punto de relativo avance tras la presión pública de Trump sobre Hamás. Sin embargo, la ofensiva israelí contra cuadros de la organización en el exterior amenaza ahora con frenar ese impulso.