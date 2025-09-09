Qatar advierte a Trump que el ataque israelí en Doha perjudica las negociaciones de tregua

Itongadol.- El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani advirtieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el ataque aéreo israelí contra dirigentes de Hamás en Doha dañará los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Gaza y un acuerdo para la liberación de rehenes.

Según fuentes diplomáticas citadas por The Times of Israel, los líderes qataríes expresaron su “profunda indignación” en conversaciones telefónicas mantenidas en las últimas horas con Trump. En esas comunicaciones sostuvieron que la operación israelí, realizada en territorio qatarí, viola la soberanía de un aliado de Washington y contradice los esfuerzos de mediación en curso.

El emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad al-Thani, junto al presidente estadounidense Donald Trump

Israel, en cambio, argumenta que la eliminación de dirigentes de Hamás facilita el camino hacia un acuerdo. La misma explicación fue utilizada anteriormente tras la muerte de Ismail Haniyeh en Teherán en julio de 2024 y de Yahya Sinwar en octubre del mismo año. Sin embargo, un pacto de rehenes solo se alcanzó en enero de 2025, recuerdan las fuentes.

Un alto funcionario qatarí, que se reunió el martes en Washington con familiares de secuestrados, señaló que las conversaciones habían avanzado en los últimos días gracias a la presión pública de Trump sobre Hamás. Sin embargo, los familiares expresaron frustración por el ataque israelí, asegurando que los líderes de la organización en el exterior eran más proclives a un acuerdo que la cúpula en Gaza.

Un mediador árabe consultado por el mismo medio se mostró más pesimista y explicó que Hamás rechaza liberar a todos los rehenes sin garantías firmes de que Israel no reanudará la ofensiva en la Franja.

Tras las llamadas de los líderes qataríes, la Casa Blanca emitió una condena formal a Israel por la acción en Doha, aunque también respaldó la tesis israelí de que eliminar dirigentes de Hamás podría “abrir una oportunidad para la paz” y reiteró que el desmantelamiento del grupo es un “objetivo legítimo”.

