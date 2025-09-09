Irán acuerda nuevo marco de cooperación con la agencia nuclear de la ONU

Itongadol.- Irán anunció que alcanzó un entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para reanudar las inspecciones y establecer un nuevo marco de cooperación, tras la suspensión de vínculos luego de los ataques de Israel y Estados Unidos en junio.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, informó en la televisión estatal que “Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica han llegado a un entendimiento sobre cómo relacionarse bajo las nuevas circunstancias”. Sus declaraciones llegaron tras la reunión celebrada en El Cairo entre el canciller iraní Abbas Araghchi y el director general del OIEA, Rafael Grossi.

En paralelo, Grossi confirmó en su cuenta de X que en El Cairo se acordaron “modalidades prácticas para reanudar las actividades de inspección en Irán”. El jefe del OIEA calificó el acuerdo como “un paso importante en la dirección correcta” y agradeció al canciller egipcio Badr Abdelatty por su compromiso y apoyo en las negociaciones.

El encuentro, auspiciado por Egipto, constituye el primer acercamiento de alto nivel entre Teherán y el OIEA desde la suspensión de cooperación ocurrida tras la ofensiva israelí-estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes en junio.

El acuerdo podría aliviar la presión internacional sobre Irán, que enfrenta llamados de Reino Unido, Francia y Alemania para regresar al cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015 y permitir nuevamente inspecciones plenas.