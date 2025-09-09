Por primera vez en Israel, extirpan un tumor cerebral a través del ojo

Itongadol/Agencia AJN.- En el Centro Médico Ichilov realizaron, por primera vez en Israel, una cirugía cerebral mínimamente invasiva a través de la cuenca del ojo, extirpando un tumor poco común en la base del cráneo sin abrirlo.

Gracias a un trabajo en equipo de neurocirugía, oculoplastia y otorrinolaringología, la joven paciente recuperó su salud con mínimas alteraciones en su visión y apariencia.

Este procedimiento innovador, llevado a cabo por un equipo multidisciplinario de médicos, marca una nueva era en el tratamiento de tumores cerebrales. El tumor fue extirpado sin dañar el tejido cerebral, con riesgos mínimos y la máxima preservación de la estética y la función.

La paciente padecía un meningioma, un tumor benigno situado en una zona extremadamente compleja: a lo largo de la pared del cráneo y se extendía hasta la cuenca del ojo. El tumor provocó un notable abultamiento del ojo y un deterioro crítico de la visión.

Se trataba de un tipo raro de meningioma que afectaba simultáneamente tanto el cráneo como la órbita, una zona considerada de las más difíciles y de mayor riesgo para una cirugía.

Anteriormente, estos procedimientos requerían una craneotomía clásica: abrir el cráneo, extraer fragmentos óseos y retraer los músculos y tejidos oculares. Ese método es altamente traumático, doloroso y conlleva un riesgo significativo.

En Ichilov, los médicos aplicaron un enfoque fundamentalmente diferente: extirpar un tumor cerebral a través de la cuenca del ojo.

Mediante una incisión muy pequeña en el párpado superior, utilizando una cámara endoscópica e instrumentos ultrafinos, los cirujanos obtuvieron acceso directo a la órbita y la base del cráneo.

Para llegar al lugar solo fue necesario extirpar temporalmente una pequeña sección de hueso, tras lo cual se sacó completamente el tumor.

Durante el procedimiento se preservaron al máximo los nervios, los vasos sanguíneos y los músculos oculares.

Al finalizar la cirugía, se reposicionaron las estructuras óseas a través del ojo, se reconstruyó la base del cráneo con un injerto especial de tejido graso y se cerró el párpado con meticulosa precisión cosmética, evitando cualquier cicatriz visible.

La operación fue posible gracias a la formación especializada del equipo médico de Ichilov. Los cirujanos se formaron en Italia y España, donde este tipo de procedimientos ya se realizan con tecnologías avanzadas.

Durante varios meses, especialistas de diferentes equipos y departamentos se prepararon para el procedimiento, enseñando y formándose mutuamente. Este enfoque interdisciplinario permitió obtener resultados excepcionales.

El equipo de médicos estuvo integrado por los oftalmólogos Igal Leibovich y Ran Ben-Knaan, los neurocirujanos Lior Gonen y Ariel Agur, los otorrinolaringólogos Avraham Abargil y Fursana Jashan y el anestesiólogo Daniel Hayat.