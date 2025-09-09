La Casa Blanca condena ataque israelí en Doha contra líderes de Hamás, Trump promete que no se repetirán acciones en suelo qatarí

Itongadol.- La Casa Blanca condenó el ataque de Israel en Doha que tuvo como objetivo a jefes de Hamás, calificándolo como una acción unilateral en territorio de un aliado estratégico de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, informado de antemano sobre la operación, llamó a los líderes de Israel y de Qatar tras el ataque, prometiendo que no se llevarán a cabo más bombardeos en suelo qatarí.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el gobierno estadounidense fue notificado previamente sobre la inminente ofensiva. “El presidente Trump instruyó inmediatamente al enviado especial Steve Witkoff para que informara a los qataríes del ataque, lo cual hizo”, indicó.

Leavitt sostuvo que la administración condena el bombardeo por considerar que “no avanza en los objetivos de Israel ni de Estados Unidos” y subrayó: “Se trató de un ataque unilateral en Qatar, una nación soberana y un aliado cercano que está trabajando intensamente y asumiendo riesgos para mediar por la paz”.

Al mismo tiempo, la vocera matizó la posición al afirmar que “eliminar a Hamás es un objetivo legítimo”, aunque advirtió que la forma en que se ejecute esa meta debe respetar a los socios regionales.

Trump, tras conocer el ataque, se comunicó directamente con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Según Leavitt, el premier israelí le transmitió que “quiere hacer la paz, y rápido”.

El presidente también mantuvo conversaciones con el emir y el primer ministro de Qatar, a quienes agradeció “su apoyo y amistad” hacia Estados Unidos, y les garantizó que no volverán a ocurrir ataques en su territorio.

De acuerdo con la Casa Blanca, Trump considera que este episodio podría transformarse en “una oportunidad para avanzar hacia la paz” en la región. El mandatario reiteró que su prioridad inmediata es “la liberación de todos los rehenes en Gaza y el fin de la guerra ahora”.