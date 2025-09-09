Netanyahu: el ataque a los líderes de Hamás en Qatar puede allanar el camino para un «inmediato» fin de la guerra en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamin Netanyahu especificó que el ataque aéreo «quirúrgico y de precisión» israelí contra los «salvajes» líderes de la organización terrorista palestina Hamás en Doha puede allanar el camino para un «inmediato» fin de la guerra en Gaza.

«Esta acción puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza», afirmó durante un evento en la embajada de los Estados Unidos en Jerusalem.

«Israel ha aceptado la propuesta del presidente (Donald) Trump de poner fin a la guerra, comenzando con la liberación inmediata de todos nuestros rehenes», continuó Netanyahu.

«Si se acepta la propuesta del presidente Trump, la guerra puede terminar de inmediato. Podemos reanudar la búsqueda de una expansión de la paz en nuestra región para beneficio de todos», afirmó.

“Estos son terroristas cuya única aspiración es ser la punta de lanza para la destrucción del Estado de Israel. Continuaremos llevando a cabo esta misión en todas partes, a cualquier distancia, cerca o lejos, para saldar cuentas con nuestros enemigos”, les dijo el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, a los pilotos de la Fuerza Aérea que se disponían a ejecutar el ataque, según declaraciones publicadas por las Fuerzas de Defensa de Israel.

«Estamos saldando cuentas morales y éticas en nombre de todas las víctimas del 7 de Octubre. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que recuperemos a nuestros rehenes y derrotemos a Hamás», añadió.

En tanto, el Ministerio del Interior de Qatar anunció que un miembro de sus “fuerzas de seguridad internas”, que custodiaban el edificio donde se reunían los líderes de Hamás desde el 7 de octubre de 2023, murió en el ataque israelí y varios resultaron heridos.

El Canal 12 de la televisión israelí informó que se están utilizando excavadoras para sacar los cuerpos.

Hamas reconoció que cinco de sus miembros fueron eliminados, pero afirmó que ninguno de ellos integraba su cúpula.