Israel intercepta un misil y un dron lanzados desde Yemen por los terroristas hutíes

Itongadol/Agencia AJN.- Un misil balístico disparado desde Yemen por los terroristas hutíes apoyados por Irán fue interceptado por las defensas aéreas israelíes, dijo el Ejército.

No hay informes inmediatos de impactos o lesiones.

Sonaron las sirenas en el área de Jerusalem y en localidades del sur de la Margen Occidental y cercanas al mar Muerto.

Horas antes, un dron enviado desde Yemen por los terroristas hutíes fue derribado por la Fuerza Aérea israelí cerca de Eilat, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

No se activaron las sirenas porque no había peligro para la población, tal como indica el protocolo.

En cambio, anteayer otro avión no tripulado lanzado por los terroristas hutíes eludió las defensas aéreas israelíes y se estrelló contra la terminal de pasajeros del aeropuerto de Ramon, en la ciudad meridional de Eilat.

Así lo confirmaron las FDI, señalando que estaban investigando por qué no se había detectado la aeronave cargada de explosivos.

Como consecuencia del impacto y la metralla de la explosión, un hombre de 63 años resultó levemente herido, informó el Servicio Nacional de Emergencias de Israel (Magen David Adom, MDA)

Junto con una mujer que se cayó mientras escapaba del lugar, fueron trasladados al centro médico Yoseftal de Eilat para recibir tratamiento. Además, otras personas necesitaron tratamiento por ansiedad aguda.

Imágenes del lugar mostraron vidrios rotos y escombros en la zona donde se revisa el equipaje, mientras una espesa nube de humo negro se elevaba sobre la terminal y se podía ver a la gente corriendo para ponerse a cubierto.

Una investigación preliminar de la Fuerza Aérea israelí determinó que el dron no fue detectado antes de impactar en el aeropuerto, por lo que no sonaron las sirenas.

Desde el 18 de marzo, cuando las Israel reanudó su ofensiva contra la organización terrorista palestina Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes han lanzado 81 misiles balísticos y al menos 35 aviones no tripulados contra Israel.