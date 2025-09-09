Más de 500 expertos en genocidio demandan que un grupo de «académicos» se retracte de su acusación contra Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Una carta con 537 expertos firmantes le exigió a la Asociación Internacional de Académicos en Genocidio (IAGS) que retire su acusación contra Israel.

Entre ellos se encuentran expertos en derecho, antisemitismo, historia, Shoá y genocidio, así como exfiscales y funcionarios gubernamentales.

Entre ellos se encuentran Eli Rosenbaum, exfiscal de crímenes de guerra del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; Jeffrey Mausner, exfiscal de crímenes de guerra nazis de los Estados Unidos; Bruce Einhorn, exjuez federal estadounidense; Irwin Cotler, exministro de Justicia canadiense; y el destacado abogado Alan Dershowitz.

Los firmantes también incluyen a profesores de universidades de todo Estados Unidos, el Museo del Holocausto del Sur de Florida y el Memorial del Holocausto de Vermont.

La campaña fue organizada en gran parte por la Red de Participación Académica, un grupo judío de defensa del profesorado universitario.

“La investigación académica debe regirse por rigurosos estándares de precisión empírica e integridad académica y no debe ser distorsionada con fines ideológicos”, declaró su directora, Miriam Elman.

La IAGS tiene una política de puertas abiertas para sus alrededor de 500 miembros, sin requisitos de afiliación, y no ha publicado los nombres de los 129 que votaron a favor de acusar a Israel de genocidio, a diferencia de la carta de hoy.

Por su parte, Sara Brown, miembro de esa asociación y directora regional del Comité Judío Estadounidense en San Diego, denunció que su conducción impulsó la resolución sin realizar un debate previo, como es su práctica habitual.

Aseguró que suelen debatir las resoluciones controvertidas en un foro virtual, pero en este caso, la dirección se negó a hacerlo.

«El contenido de la resolución y la forma en que se impuso demuestran una vergonzosa falta de profesionalismo», denunció Brown.