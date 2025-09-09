Familiares de rehenes israelíes: “profunda preocupación y gran ansiedad” por los cautivos en Gaza tras el ataque en Qatar

Itongadol/Agencia AJN.- El foro que representa a la mayoría de las familias de los rehenes israelíes en Gaza expresó su “profunda preocupación” por una futura liberación de los cautivos tras el ataque israelí contra el liderazgo de la organización terrorista palestina Hamás en Qatar, que ha estado mediando en las negociaciones.

“Las familias de los rehenes siguen los acontecimientos en Doha con profunda preocupación y gran ansiedad. Un profundo temor se cierne ahora sobre el precio que los rehenes puedan pagar”, afirmó en un comunicado.

“La posibilidad de traerlos de vuelta ahora se enfrenta a una incertidumbre mayor que nunca”, añadió el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

En Israel crece el optimismo sobre la probable eliminación de varios de esos líderes terroristas en el ataque aéreo que habría incluido el lanzamiento de una decena de bombas y drones contra el cuartel general de Hamás en Doha. Se habla de un operativo sin precedentes, a 1.800 kilómetros de Israel.

Fuentes israelíes informaron que altos funcionarios de Hamás fueron eliminados, incluido el líder en la Franja de Gaza, Khalil al-Hayya, mientras que dos fuentes de los terroristas informaron a Reuters que miembros del equipo negociador del alto el fuego sobrevivieron.

Se cree que también estaban presentes Zaher Jabarin, que lidera al grupo en la Margen Occidental, y Muhammad Darwish, jefe del Consejo Shura.

Según una fuente israelí, aparentemente el líder de Hamás en el extranjero, Khaled Mashal, no se encontraba en el edificio donde residen varios miembros de la cúpula terrorista en el momento del ataque, donde otros referentes habrían estado reunidos evaluando una propuesta de alto el fuego en Gaza y devolución de los rehenes israelíes.