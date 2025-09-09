Una asesora académica del Yad Vashem recibirá la Medalla de Honor Presidencial de Israel

La profesora argentina Dina Porat, asesora académica senior en el Instituto de Investigación y presidenta del Comité Científico del Yad Vashem, será galardonada con la Medalla de Honor Presidencial de Israel, una de las distinciones más prestigiosas del país.

Porat es la principal investigadora del Holocausto en Israel, autora de libros fundamentales en el campo y líder en la lucha contra el antisemitismo.

Este reconocimiento, otorgado por el presidente de Israel, Isaac Herzog, destaca su compromiso a la preservación de la memoria histórica y su invaluable aporte al legado del Holocausto.

Porat, nacida en Buenos Aires en 1943, se trasladó a Israel siendo muy joven y forjó allí una extensa trayectoria académica.

El premio, creado en 2012 por el entonces presidente Shimon Peres, se otorga a quienes han realizado “una contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad”.

Herzog destacó que todos los seleccionados representan un “ejemplo personal de excelencia, solidaridad e innovación” y que el Estado de Israel les debe “profunda gratitud por su labor y compromiso”.

Desde su creación, la Medalla Presidencial ha sido otorgada a figuras internacionales de enorme prestigio, entre ellos Henry Kissinger, Barack Obama, Bill Clinton, Steven Spielberg, Angela Merkel y Elie Wiesel.