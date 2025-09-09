Israel se muestra cada vez más optimista sobre el ataque en Doha que alcanzó a líderes de Hamás

Itongadol.- Un funcionario israelí que permaneció anónimo afirmó que Jerusalem es cada vez más optimista de que su ataque contra los líderes principales de Hamás en Qatar fue exitoso.

Así lo confirmó la Radio del Ejército, citando al funcionario: ‘‘Se ve bien; sabíamos que Hamás intentaría ocultar lo que sucedió allí’’.

Sin embargo, anteriormente, fuentes de Hamás señalaron que los oficiales de la organización terrorista palestina que formaban parte del equipo negociador de alto el fuego sobrevivieron al ataque israelí.

La Fuerza Aérea de Israel (IAF), por su parte, confirmó que lanzó más de diez bombas sobre la sede de Hamás en Doha, durante una misión de largo alcance

La IAF detalló que más de diez aviones de combate lanzaron las municiones, que impactaron en un edificio donde se creía que los líderes de Hamás estaban reunidos, en cuestión de segundos.

Durante el desplazamiento para realizar el ataque y en el regreso a Israel, se realizaron varias recargas de combustible en vuelo para completar la misión, concluyó la IAF.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este lunes por la noche a las agencias de seguridad del Estado judío que se prepararan para un ataque contra los líderes de Hamás en el extranjero, tras el atentado terrorista perpetrado ayer en Jerusalem, en el que murieron seis personas, y el ataque mortal contra un tanque israelí en el norte de Gaza, en el que murieron cuatro soldados.

Así lo confirmaron el propio Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, en una declaración conjunta publicada este martes.

Según el comunicado, Katz ‘‘apoyó plenamente’’ la medida.

Tanto el primer ministro como el titular de Defensa identificaron una ‘‘oportunidad operativa’’ hoy al mediodía y dieron luz verde a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y al Shin Bet (el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel).

‘‘El primer ministro y el ministro de Defensa consideraron que la operación estaba plenamente justificada, dado que estos líderes de Hamás fueron los que iniciaron y organizaron la masacre del 7 de octubre’’, expresaron Netanyahu y Katz.

Asimismo, los funcionarios advirtieron que ‘‘desde entonces siguieron llevando a cabo ataques mortales contra Israel y sus ciudadanos, incluyendo la responsabilidad del asesinato de nuestros civiles en el ataque de ayer en Jerusalem’’.