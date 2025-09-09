Israel ataca a la cúpula de Hamás en Qatar y crece el optimismo sobre la probable eliminación de varios líderes terroristas

Itongadol/Agencia AJN.- «Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y el Shabak (Servicio de Inteligencia Interno) llevaron a cabo un alcance preciso contra los altos mandos de la organización terrorista palestina Hamás», tuiteó el Ejército.

«Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han liderado las operaciones de la organización terrorista y son directamente responsables por la brutal Masacre del 7 de Octubre. Han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel», justificó.

«Previo al alcance, se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluyendo el uso de munición de precisión e inteligencia adicional», aclaró el Ejército.

«Las FDI y el Shabak continuarán operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la Masacre del 7 de Octubre», concluyó el comunicado en redes sociales.

Fuentes israelíes informaron que altos funcionarios de Hamás fueron eliminados, incluido el líder en la Franja de Gaza, Khalil al-Hayya, mientras que dos fuentes de los terroristas informaron a Reuters que miembros del equipo negociador del alto el fuego sobrevivieron.

Se cree que también estaban presentes Zaher Jabarin, que lidera al grupo en la Margen Occidental, y Muhammad Darwish, jefe del Consejo Shura.

Según una fuente israelí, aparentemente el líder de Hamás en el extranjero, Khaled Mashal, no se encontraba en el edificio donde residen varios miembros de la cúpula terrorista en el momento del ataque, donde otros referentes habrían estado reunidos evaluando una propuesta de alto el fuego en Gaza y devolución de los rehenes israelíes.

Todos ellos ya habían sido señalados con antelación por Israel como potenciales blancos. En julio de 2024, el Mossad eliminó a Ismail Haniyeh en Teherán, en un momento en que estaba muy involucrado en las negociaciones.

En Israel crece el optimismo sobre la probable eliminación de varios de esos líderes terroristas en el ataque aéreo que habría incluido el lanzamiento de una decena de bombas y drones contra el cuartel general de Hamás en Doha. Se habla de un operativo sin precedentes, a 1.800 kilómetros de Israel.

La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el Estado judío «asume toda la responsabilidad» del ataque.

«La acción de hoy contra los principales líderes terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente», expresó.

El comunicado destacó que «Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad».

Más tarde, Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, informaron que el primer ministro les ordenó anoche a las agencias de seguridad que se prepararan para el ataque tras el atentado terrorista perpetrado en Jerusalem, en el que fueron asesinadas seis personas, y el ataque mortal contra un tanque israelí en el norte de Gaza, en el que murieron cuatro soldados.

Ambos identificaron este mediodía una «oportunidad operativa» y dieron luz verde.

«Consideraron que la operación estaba plenamente justificada, dado que estos líderes de Hamás fueron los que iniciaron y organizaron la Masacre del 7 de Octubre», expresó el comunicado conjunto.

«Desde entonces, siguieron llevando a cabo ataques mortales contra Israel y sus ciudadanos, incluyendo la responsabilidad del asesinato de nuestros civiles en el ataque de ayer en Jerusalem», destacó.

Funcionarios israelíes informaron que Estados Unidos conocía el ataque de antemano y le dio luz verde. Su embajada en Doha ha emitido una orden de confinamiento para todos los estadounidenses.

«Fuimos informados con anticipación”, aseveró un funcionario de la Casa Blanca citado por la AFP.

Anteayer, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una «última advertencia» a Hamás.

«Advertí a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar», aseveró en su red Truth Social.

Diversos analistas señalaron que esta acción envía un mensaje a otras organizaciones terroristas regionales sobre la determinación de Israel de responder a ataques contra su población. Al mismo tiempo, refuerza la cooperación de inteligencia con aliados internacionales, incluyendo los Estados Unidos, asegurando que las operaciones sean cuidadosamente planificadas y justificadas.

El operativo israelí fue repudiado por el secretario general de la ONU y varios países árabes, incluido obviamente Qatar.