Otros seis países reconocerán a Palestina en la cumbre mundial por la solución de dos Estados

Israel calificó la conferencia como un “circo” y prometió responder a la ola de reconocimientos anunciada en la víspera de la Asamblea General de la ONU.

Itongadol.- El Reino Unido, Canadá, Portugal y Australia anunciaron el domingo que reconocían formalmente al Estado de Palestina, mientras que otros seis países —Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, San Marino y Andorra— lo harán este lunes, antes de los discursos de los líderes en la Asamblea General de la ONU.

La medida se produce tras la convocatoria de Francia y Arabia Saudita a decenas de líderes mundiales para impulsar el apoyo a una solución de dos Estados, con varios de ellos listos para reconocer formalmente a un Estado palestino, un movimiento que podría provocar duras respuestas por parte de Israel y Estados Unidos.

Tanto Jerusalem como Washington boicotearán la cumbre, según anunció el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, quien describió el evento como un “circo”.

“No creemos que sea útil. Creemos que en realidad recompensa al terrorismo”, advirtió Danon.

El primer ministro Netanyahu rechazó los reconocimientos en múltiples ocasiones, así como la idea de un Estado palestino, y prometió responder a su regreso de la ONU.

A su vez, algunos de los ministros israelíes de la coalición de gobierno presionan para que el Estado judío anexe parte de Cisjordania en represalia.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon.

En ese sentido, Arabia Saudita afirmó que la anexión de Cisjordania tendría “graves implicaciones”. Los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones con Israel, también calificaron una anexión como una “línea roja”.

La administración estadounidense, por su parte, mencionó posibles consecuencias para quienes tomen medidas contra Israel, incluida Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, es anfitrión de la cumbre en Nueva York.

En la misma línea, Jerusalem también evalúa sanciones bilaterales específicas contra París, según funcionarios israelíes.

La cumbre tiene lugar tras el inicio de la ofensiva terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en la Ciudad de Gaza y con pocas perspectivas de un alto el fuego, casi dos años después del comienzo de la guerra, desencadenada la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que fueron asesinadas 1200 personas y secuestradas 251.

Los países occidentales que reconocen al Estado palestino citaron la urgencia de actuar antes de que la idea de la solución de dos Estados desaparezca para siempre.

En respuesta, Israel denunció esas declaraciones como un “premio al terrorismo” tras el ataque del 7 de octubre, mientras la organización terrorista Hamás aún mantiene rehenes israelíes.