En su mensaje de Rosh Hashaná, Netanyahu afirmó que Israel sentará las bases para acuerdos de paz regionales

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes en un mensaje por Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, que Israel seguirá combatiendo en la Franja de Gaza y sentará las bases para más acuerdos de paz en la región.

“Seguiremos actuando con determinación hasta alcanzar todos los objetivos de la guerra, para asegurar nuestro futuro en nuestra maravillosa tierra”, expresó Netanyahu.

Además, el premier israelí aseveró que, ‘‘al hacerlo, también allanaremos el camino para ampliar el círculo de la paz”.

En ese sentido, Netanyahu se jactó de que el Estado judío eliminó una amenaza existencial de Irán durante el último año.

“Golpeamos con fuerza al eje iraní. Lo hicimos en el Líbano, en Siria, en Yemen y en el propio Irán”, agregó.

Con respecto a la guerra en el enclave costero palestino, el primer ministro destacó: “Nuestras fuerzas están operando ahora con gran poder en la Franja de Gaza para derrotar de manera decisiva a Hamás y traer a todos nuestros rehenes de regreso a casa”.

El discurso de Netanyahu coincidió con un momento de gran tensión regional, marcado por los enfrentamientos en múltiples frentes y por la incertidumbre en torno a la estabilidad de Medio Oriente Medio. Pese a esto, Netanyahu insistió en que la fortaleza militar de Israel, junto con su capacidad de innovación tecnológica, constituyen las principales herramientas para garantizar la seguridad nacional.

Según el mandatario, el país debe mantenerse firme frente a las amenazas externas, sin descuidar al mismo tiempo el crecimiento económico y la cohesión social interna.

Tras generar polémica la semana pasada al decir que Israel quizás deba convertirse en una “super Esparta”, Netanyahu remarcó que Israel “seguirá impulsando nuestra economía y nuestra seguridad, mediante la tecnología, la cibernética, la inteligencia artificial, nuestra industria de defensa y desarrollos que no tienen parangón en el mundo y que rompen los límites de la imaginación”.

Asimismo, el líder israelí subrayó la importancia de la unidad nacional en tiempos de guerra, haciendo un llamado a dejar de lado divisiones políticas y sociales. A su juicio, solo un frente común permitirá enfrentar los desafíos estratégicos que atraviesa Israel y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades de cooperación con aliados regionales y globales.

‘‘Que este sea un año de unidad, un año de victoria, un año de paz. Que este año podamos traer pronto a todos nuestros rehenes de regreso a casa. Y que sea un año en el que reforcemos aún más el indomable espíritu judío y ampliemos el círculo de la paz. Desde Jerusalem, la capital eterna e indivisa del pueblo judío, envío a cada hogar judío del mundo las bendiciones de un Feliz Año Nuevo’’, concluyó Netanyahu.