Titulares del día en Israel

Por M S
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

YNET: El antisemitismo global se disparó en agosto; EE. UU. rgistró la mayor cantidad de incidentes, según informe

The Jerusalem Post: Fiscales investigan tienda alemana con cartel que dice “Prohibida la entrada a judíos”

The Times of Israel: Cumbre mundial debatirá la solución de dos Estados; otros seis países reconocerán a Palestina

Haaretz: El plan de Netanyahu para obstruir las próximas elecciones en Israel despierta un llamado inesperado a la acción

