Israel eliminó a un subcomandante de la policía naval de Hamás que participó en la masacre del 7 de octubre

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) anunciaron este lunes que eliminaron en un ataque aéreo reciente en la Franja de Gaza a un subcomandante de la policía naval de Hamás que participó en la masacre del 7 de octubre.

Se trata de Iyad Abu Yousef, que invadió el Estado judío el 7 de octubre de 2023 y planificó emboscadas contra las tropas israelíes durante la guerra, según advirtieron las IDF.

Además, las IDF señalaron que Abu Yousef era el encargado de la seguridad de activos de Hamás en el enclave costero palestino.

La operación fue llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí (IAF), tras recibir inteligencia de la División de Inteligencia Naval y de la Dirección de Inteligencia Militar, detallaron las IDF.

En un comunicado, las IDF expresaron: ‘‘Su eliminación constituye un golpe significativo a las capacidades de la policía naval de Hamás, que se utiliza para recopilar inteligencia sobre nuestras fuerzas y para imponer el control marítimo del ala militar de la organización’’.

Asimismo, las IDF difundieron imágenes que muestran el ataque aéreo en el que murió Abu Yousef, junto con un video en el que se ve a la 916ª Escuadra de Patrulla de la Armada israelí bombardeando a un operativo de Hamás en la costa del norte de Gaza a principios de esta semana.

El anuncio se enmarca en la intensificación de las operaciones israelíes contra la infraestructura militar de la organización terrorista palestina, que continúa utilizando áreas civiles para sus actividades armadas, remarcaron las IDF.

En ese sentido, las autoridades militares israelíes argumentaron que la ofensiva busca desmantelar las capacidades operativas de Hamás y reducir su margen de acción en los distintos frentes, en especial en el ámbito marítimo, considerado estratégico para el contrabando de armas y el movimiento de combatientes.

En paralelo, portavoces de seguridad israelíes subrayaron que la eliminación de altos mandos de Hamás forma parte de una campaña más amplia destinada a debilitar la cadena de mando de la organización.

De acuerdo con las IDF, este tipo de operaciones tienen un efecto disuasorio y envían un mensaje claro de que ningún responsable de ataques contra Israel quedará impune.