El presidente al-Sharaa se reunió con miembros de la comunidad judía siria en New York

Itongadol.- El presidente de la República Árabe de Siria, Ahmed al-Sharaa, y su ministro de Asuntos Exteriores, Asaad Hassan al-Shaibani, se reunieron este domingo con miembros de la comunidad judía siria en la ciudad de New York.

Así lo confirmó el medio de comunicación hebreo Ynet News, detallando que cientos de personas asistieron al encuentro, incluyendo once miembros de la comunidad judía siria que residen en la ciudad.

Joseph Jajati, empresario judío sirio-estadounidense, afirmó que el tema de Israel no se mencionó en absoluto durante la reunión, mientras ambos países avanzan hacia un acuerdo de seguridad.

“Dos judíos con kipá se levantaron para hablar y dijeron que estaban orgullosos de ser judíos. Uno de ellos, David Shelly, incluso se ofreció a donar 100.000 dólares para ayudar a reconstruir Siria. El presidente sonrió y dijo que no era suficiente, pero se podía ver en su cara lo conmovido que estaba por el gesto”, expresó Jajati a Ynet.

“Además, el ministro de Relaciones Exteriores sirio que se sentó a su lado estaba muy contento. No necesitan dinero, pero se emocionaron al ver este apoyo”, agregó el empresario judío.

El mandatario sirio se encuentra en New York para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo la primera vez en seis décadas que un líder del país asiste a la cumbre anual.

Potencial acuerdo con Israel

El presidente al-Sharaa reconoció que las conversaciones con Israel podrían resultar en un acuerdo de seguridad en los próximos días, que busca poner fin a las incursiones aéreas israelíes y la presencia militar en el sur de Siria, estableciendo una zona desmilitarizada supervisada por la ONU.

En ese sentido, el presidente sirio remarcó la necesidad de respetar el espacio aéreo y la integridad territorial de su país, con monitoreo internacional.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó los avances en las conversaciones, pero advirtió que aún queda trabajo por hacer.

Netanyahu destacó que las recientes victorias militares de Israel contra Hezbollah en el norte abrieron una ventana de oportunidad para la paz con los vecinos del norte.

Este acuerdo no busca una paz integral, sino una desescalada en las tensiones militares, similar al acuerdo de separación de 1974 supervisado por la ONU. Se espera que la firma del acuerdo se produzca el 25 de septiembre, tras el discurso de al-Sharaa en la Asamblea General de la ONU. De concretarse, tendría implicaciones significativas para la región.