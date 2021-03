Diplomática bahreiní tuitea su felicidad por los Acuerdos de Abraham y las comunidades judías del Golfo

AJN/Itongadol.- La firma de los Acuerdos de Abraham entre Israel y varios países árabes generó una impensada efusividad en políticos, diplomáticos y ciudadanos comunes, sobre todo en el Golfo Pérsico.

Sus posteos en redes sociales parecen traslucir la necesidad de exteriorizar sentimientos y esperanzas reprimidos, a la espera de una quizás utópica descarga, que finalmente un día llegó.

Un ejemplo de ello es la joven diplomática bahreiní Houda Nonoo, ex embajadora en los Estados Unidos y no residente en Canadá, Brasil, México y la Argentina.

Basta recorrer su perfil en la red Twitter (@hnonoo75), que tiene más de 2.000 seguidores, para regodearse con una serie de posteos propios o de terceros que son verdaderas odas a las nuevas relaciones con Israel y a la revigorizada actuación de la comunidad hebrea en el reino, recientemente motorizada por la conformación de la Asociación de Comunidades Judías del Golfo.

Para empezar, Nonoo fijó un tuit suyo del domingo, que presenta una foto y el texto: «Recién salida del horno, nuestra matzá horneada en Bahréin está lista para Pésaj».

Inmediatamente después aparece, al momento de redactar esta nota, la reproducción de un artículo del periodista israelí Yanki Farber sobre el envío de matzot a Arabia Saudita y los países del Golfo.

Luego, la diplomática le agradece al corresponsal para el mundo judío de Israel Hayom, Dan Lavie, por contar sobre «la plétora de iniciativas por Pésaj que ha planeado» la Asociación de Comunidades Judías del Golfo (ACJG).

Horas antes, citó al rabino Elie Abadie, quien declaró a Jewish Press: “Es muy emocionante ver tanta demanda de programación para Pésaj en el Golfo este año. Nosotros (por la ACJG) ansiamos ofrecer un seminario por Internet sobre los Esenciales del Séder (cena ritual) con el fin de proporcionarles herramientas y consejos para hacerlo», junto con un link a la citada nota.

Nonoo también retuiteó a la cuenta Peace to Jews and Arabs (Paz para Judíos y Árabes), que publicó un video de un concierto de la «Shalva Band, un grupo musical israelí integrado por músicos con necesidades especiales, (que) actuó con músicos de los Emiratos Árabes Unidos, y juntos cantaron la música Bridge Over Troubled Water», que incluye los versos «Cuando la tarde caiga tan dura, te consolaré».

Y previo a ello, celebró «una maravillosa actualización de

Asma Alatwi», con su «bienvenida a los participantes del primer curso en Internet de idioma hebreo de la Academia Shemot».

La diplomática abrió la jornada de hoy con la respuesta a una encuesta que había lanzado ayer: «Para todos los que contestaron cuántas libras de matzá está trayendo la ACJG para Pésaj este año… ¡la respuesta es 650!», ó 295 kilos, y recomendó leer un artículo al respecto en Gulf Israel Report.

Y esto fue solo en una jornada…