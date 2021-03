Israel presenta un «salto tecnológico» en su sistema de defensa antimisiles, la Cúpula de Hierro

Itongadol/Agencia AJN.- El sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel ha completado un «salto tecnológico» en los últimos meses, con una serie de actualizaciones que han mejorado su capacidad para hacer frente a múltiples amenazas complejas, anunció el martes el Ministerio de Defensa.

Durante las últimas pruebas, la Cúpula de Hierro «se enfrentó a escenarios difíciles y complejos, abatiendo amenazas simuladas, derribando simultáneamente varios vehículos aéreos no tripulados, esquirlas de misiles y cohetes», explica un comunicado del Ministerio de Defensa.

«Diez años después del primer uso operativo de la Cúpula de Hierro, hoy estamos completando un salto tecnológico cualitativo en las capacidades del sistema. En tres series de experimentos realizados en pocos meses, hemos mejorado las capacidades de la Cúpula de Hierro para la próxima generación de amenazas», dijo el funcionario del Ministerio de Defensa Moshe Pattal.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, también celebró el éxito de las pruebas, realizadas en el sur de Israel por la Organización de Defensa de Misiles del Ministerio de Defensa y el contratista de defensa Rafael Systems. «La superioridad tecnológica israelí proporcionada por la Cúpula de Hierro y el sistema de defensa multicapa es una piedra angular de nuestro sistema de defensa y de la seguridad de Israel. Es fundamental para la seguridad de nuestro país frente a las cambiantes y diversas amenazas de nuestros enemigos», dijo Gantz.

El sistema actualizado se integrará en la Fuerza Aérea israelí y en la Armada, donde está previsto que se instale en las nuevas corbetas Sa’ar-6 de la Marina israelí, encargadas de vigilar las plataformas de gas natural frente a la costa de Israel, así como sus rutas marítimas.

Los avances se produjeron después de un par de pruebas similares, incluida una en la que la Cúpula de Hierro demostró su eficacia contra misiles de crucero, lo que supone un gran avance en las capacidades del sistema.

The Israel Missile Defense Organization in the Ministry of Defense and @RAFAELdefense have successfully completed a test campaign of the Iron Dome. This campaign demonstrated a significant upgrade of the system’s technological capabilities 1/2 pic.twitter.com/U41OTbui7m

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) March 16, 2021