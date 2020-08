Bloguera y periodista libanesa cargó contra Nasrallah y su organización: “¿Qué nos hizo Israel peor que ustedes?

Itongadol/Agencia AJN.- Un video publicado por una bloguera y periodista libanesa a su cuenta de Twitter genera revuelo en las redes sociales. En las imágenes emite duras criticas contra el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y pregunta: “¿Qué hizo Israel contra nosotros más que ustedes?”.

A Lebanese journalist asks Nasrallah a simple question and reveals to the world the truth about Hezbollah and Israel!

Must Watch video!

עיתונאית ליבנונית שואלת את נאסראללה שאלה פשוטה וחשפת לעולם את האמת על חיזבאללה וישראל!

חובה צפייה! pic.twitter.com/dy6UcsA8tR

— יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) August 7, 2020