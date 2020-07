Un matrimonio latinoamericano se convirtió en la mejor guía para hacer aliá

ItonGadol.- Iván Warman era de México y Yael Himelfarb de Colombia. Ambos se conocieron en Miami y, luego de tener a su segundo hijo, decidieron hacer aliá hace 7 años. Hoy en día viven en Modiin y están muy felices de haber tomado esa decisión. Tanto es así que comenzaron a realizar un podcast, donde comparten sus experiencias y ayudan a todos aquellos que estén pensando en la posibilidad de vivir en Israel. En una entrevista con ItonGadol, contaron cómo surgió este proyecto, que ya tiene cientos de seguidores.

Californiano de nacimiento y criado en México, el corazón de Iván Warman siempre ha estado en Israel. Su vida tnuati tanto en Macabi HaTzair como en los Scouts Israelitas de México inculcó un amor no solo por Israel sino por ayudar a los demás. Yael Warman (Himelfarb de nacimiento) realizó sus estudios en el Colegio Colombo Hebreo y fue parte del movimiento juvenil judío Kineret. Al graduarse del colegio, se mudó a vivir a Miami en donde conoció a Iván y tuvieron a sus dos hijos, Nathan (13) e Ilanit (7). Él es empresario y ella es publicista, actualmente trabaja para Google en Tel Aviv.

-Están ayudando enormemente a aquellas personas que deciden hacer aliá… ¿en qué consiste lo que están haciendo?

Yael -Nosotros estamos en Israel desde hace 7 años y estamos muy felices. Vivir en Israel era un sueño de Iván de hace muchos años y yo me vine convencida por él. Pero los dos hemos estado muy felices, y yo creo que cuando uno está feliz, las demás personas lo notan. A través de los años, mucha gente nos ha preguntado cómo es vivir en Israel. Y como en el último tiempo las cosas se han puesto más difíciles en Latinoamérica, el número de llamadas ha incrementado. También leemos muchos artículos donde dicen que se espera una aliá tres veces más grande el próximo año. Así que a Iván se le ocurrió la idea de, en vez de estar hablando con cada persona individualmente, mejor hacer un podcast y ahí compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Lo empezamos a hacer y de pronto hemos recibido llamadas y mensajes de gente que no conocemos y que les ha llegado la información.

-¿Con qué frecuencia hacen el podcast? ¿Es algo espontáneo o guionado?

Yael -Lo hacemos una vez a la semana. A Iván le gusta que sea más espontáneo y yo, como soy escritora, prefiero que sea más planeado y tenga una estructura.

-¿Desde dónde hicieron aliá?

Iván -hicimos aliá desde Miami, pero yo soy mexicano y ella colombiana. Viví casi 18 años en Miami y allí nos conocimos. Y cuando nació nuestra hija chiquita, hace 7 años, empezamos con la idea de irnos.

-Es raro que después de haber decidido vivir en Miami, donde mucha gente se siente muy cómoda, hayan decidido viajar a Israel…

Yael -Es verdad. Cuando decimos que venimos de Miami, los israelíes no lo entienden. ¿Por qué irse de la ciudad del sol y las palmeras? Y por otro lado, la realidad es que cuando estás contento en donde estás, irte es mucho más difícil que cuando no estás bien. Nosotros estábamos muy contentos en Miami, y buscar otra cosa daba miedo. Pero había algo que nos faltaba en Miami, algo relacionado con los valores, pero no sabíamos que lo íbamos a encontrar en Israel. Nos vinimos esperando estar mejor, aunque no estábamos mal.

-¿Ustedes contaron con la ayuda de la Agencia Judía o viajaron solos?

Yael -Un poco de ambos. En EEUU hay una organización llamada Nefesh B’Nefesh. Ellos nos ayudaron muchísimo.

Iván -Y teníamos unos ahorros, no muy grandes, pero que nos daban un colchón, una tranquilidad para comenzar la nueva vida.

-¿Cómo funciona esta idea de ayudar a un ole?

Iván -Todo ole, sin importar si viene con o sin dinero, tiene que pasar por el mismo proceso, que es acomodarse, acoplarse y entender una nueva cultura y un nuevo lugar totalmente diferente del que venís. Así nos dimos cuenta que la gente que no está viniendo es por miedo. Por eso tuvimos la idea de trasmitir nuestra experiencia, de que no todo es negativo. Por eso tratamos de ayudarnos y apoyarlos.

Yael -fue algo que surgió espontáneamente. No nos propusimos organizar algo para ayudar a la gente, sino que comenzamos a recibir consultas. Y de a poco comenzamos a llegar a más gente.

-¿Qué tipo de personas son las que se contactan?

Iván -La gente que se contacta es joven, que tiene hijos en edad escolar. Les da mucho miedo llegar y el cambio de vida. Son familias jóvenes, algunas más religiosas que nosotros, pero también hay gente profesional que lo está considerando.

Link al podcast: https://anchor.fm/aliyaventuras