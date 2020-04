Organización de latinoamericanos en Israel: “El gobierno brinda ayuda económica, pero aún falta regularizarla”

Agencia AJN.- El presidente de la Organización Latinoamérica, España y Portugal en Israel (OLEI), Mario Lev, mantuvo una entrevista con la Agencia AJN sobre la crisis generada por el coronavirus y destacó que si bien cree que Israel “va a salir rápido de este problema”, el país también depende de lo que pase en el resto del mundo: “Si los países no se recuperan en el exterior y no pueden venir turistas ni pueden importar de Israel, también vamos a tener problemas”.

Además, se refirió a cómo están los latinoamericanos que viven en Israel y a la situación económica: “Es imposible aguantar tanto tiempo sin ingresos cuando tenés tantos egresos fijos”.

-¿Cómo está la colonia latina en estos momentos en Israel?

-Pienso que nuestra gente está bastante contenida. Nosotros tratamos por medio de las filiales llamar a la gente mayor, para ver si necesitan algo. Hay lugares que hay que llevarles remedios, comida. Problemas seguro que hay, pero tratamos de contenerlos, de charlas con ellos. Tenemos voluntarios que comunican y pueden ayudar.

-¿La gente está respetando el aislamiento? Sobre todo pensando que se acerca Pesaj (la Pascua Judía)

-Los primeros días eran muy dramáticos, después se empezó a ver las calles vacías, prácticamente hoy no pasan coches ni hay gente caminando por las calles. Pero el problema serio se presentó en los barrios ortodoxos, donde no lo respetaban y ahí se contagió mucha gente. La gente no entendía de qué estábamos hablando y cuando los grandes rabinos empezaron a explicarles cuál era el problema, hoy en día las calles de esos barrios están vacías.

-Usted es empresario en Israel, así que hablemos un poco de economía. ¿Cómo están y cómo van a estar las cosas?

-Cuando me preguntan cómo estamos, les digo ‘suerte que tengo a la OLEI, porque estoy ocupado todo el día con la OLEI’. Porque si tengo que pensar en mi negocio, tengo que pensar que tengo una fábrica de tortas que entrega a cafeterías de hospitales y universidades, y está todo cerrado. Y no vemos cuándo se va abrir. Entonces pensá en una empresa que tiene chequeado a los proveedores, que paga alquileres y que no tiene entradas. Pero esto no es un problema personal, es un problema nacional. Porque sabemos que muchos negocios no se van a poder abrir. Es imposible aguantar tanto tiempo sin ingresos cuando tenés tantos egresos fijos. El Banco de Israel bajó el interés bancario al 0,1% y en ese momento la bolsa subió más del 5%. Entonces, hay algunos indicios que quieren reactivar, pero va a ser muy difícil si no van a parar la burocracia para poder recibir los créditos. Están ofreciendo créditos al comercio, a pagar en 5 o 6 años, con un año de gracia, con un interés muy bajo, pero no es fácil entrar en el sistema de Internet para poder anotarse y presentar los papeles que piden, ya que mucha gente está tratando de lograr esos créditos.

-¿La gente desempleada está recibiendo un dinero mientras tanto?

-Por desocupación, reciben un mes de sueldo, si están despedidos. Pero acá, a la mayoría del personal se lo sacó por el coronavirus, entonces esa gente tiene asegurado que va a volver a trabajar. En un principio, el sueldo del primer mes se lo paga el gobierno y si esta crisis sigue, lo van a alargar por dos meses. Quiere decir que este mes que prescindimos del personal, no les vamos a pagar y lo va a pagar el gobierno. Por otro lado, hay familias que reciben subsidios. También se decidió que por cada chico se va a recibir 500 shekels por mes. Son todas ayudas, pero salieron muy rápido y hay que regularizarlas.

-Si bien usted no es economista, igual le pregunto: ¿qué diferencia hay cuando un país es sólido económicamente y otros países que no lo son?

-Nosotros entramos al tema del coronavirus con una economía extraordinaria. No había inflación, no había desocupación, no había habitaciones en los hoteles por el turismo, no se conseguían alquilar micros para llevar turistas, estaba todo completamente ocupado. Por esta situación extraordinaria, decidieron que van a dar 80 mil millones de shekels de ayuda de distintos tipos. Y se habla que, una vez que termine, por la situación del país y por las investigaciones que se hacen, se va a salir rápido de todo este problema. Pero también dependemos del exterior, porque si los países no se recuperan en el exterior y no pueden venir turistas ni pueden importar de Israel, también vamos a tener problemas.

-Sobre los avances científicos de Israel respecto al coronavirus, ¿qué puede destacar?

-Se está haciendo mucho. Netanyahu pidió a las empresas que apuren las investigaciones para conseguir una vacuna en contra del coronavirus. Según lo que escuchamos en el día de ayer, se empiezan a hacer ya pruebas no solo con animales, sino con humanos. Uno de los sistemas es que le saquen sangre a los que tuvieron coronavirus y ya están curados, y de la sangra le sacan el elemento para poder hacer la vacuna. Esperemos que lo logren rápido.

-En las vísperas de Pesaj (Pascuas Judías), ¿cuál es su saludo para los latinoamericanos?

-Aprovecho para saludar a la comunidad latinoamericana y que sepan que nosotros estamos al frente para poder ayudarlos. Quienes tengan alguna pregunta que hacer, por familias que tengan en Israel. Esperemos que todos tengamos un Pesaj tranquilo. Antes nos referíamos a otras cosas cuando hablábamos de paz, espero que podamos pasarlo con salud.