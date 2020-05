El presidente de Uruguay considera declarar a Hezbollah una organización terrorista

Itongadol.- El presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, afirmó que considera declarar a Hezbolá como una organización terrorista en sintonía con lo dispuesto por Argentina, Paraguay y Colombia, que junto a Honduras son los países que se manifestaron en rechazo a la organización libanesa.

En un seminario web transmitido por Zoom como parte de un programa del Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés) llamado «AJC Advocacy Anywhere», el mandatario fue entrevistado por Dina Siegel Vann, Directora del Instituto de Asuntos Latinoamericanos del AJC.

Fue en este contexto que Siegel Vann le preguntó a Lacalle Pou si tenía la intención de incluir a Hezbollah en una lista negra como organización terrorista.

En su respuesta, Lacalle Pou relató la última vez que le hicieron esa misma pregunta hace 10 meses, cuando dijo «seguimos la lista de la ONU, porque Uruguay no tiene la suya». Esta vez, Lacalle Pou respondió sinceramente, alegando que » estoy en el proceso de cambiar de opinión».

«No quiero hacer garantías ahora, porque quiero hacerlo primero y luego relacionarme con eso. Hace diez meses no dije (rotundamente) que no, pero ahora espero cambiar mi opinión». «He leído las propuestas de los países sudamericanos que tienen su propia lista y los argumentos me parecieron muy sólidos», dijo.

A Lacalle Pou también se le preguntó sobre la reciente adopción de Uruguay de la definición de antisemitismo de la IHRA, a lo que respondió que «Uruguay tiene una fuerte tradición de Derechos Humanos y eso se mide en acciones», respondió el presidente. «Los derechos humanos no se aplican solo a algunos, son tradición en nuestro país, independientemente de quién esté en el gobierno», añadió.

Hezbollah es una organización muy activa en América Latina, particularmente en la «zona de tres fronteras», en su mayoría sin ley, entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde se dedica al contrabando de drogas, lo que luego utiliza para financiar sus operaciones.

Entre otros temas, Lacalle Pou también recordó sus viajes a Israel y habló de su visita al Muro de los Lamentos. “Fue de noche, fui acompañado por un rabino, y me despertó algo. Para mí fue como aprender sobre mi propia fe, recordar que hay algo más grande que nosotros. Para los políticos, esa es una forma humilde de entender las cosas, de saber que uno no es Dios. Eso fue muy importante para mí «, sostuvo.

Lacalle Pou también habló sobre cómo se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y lo interesante que fue la reunión. «No puedo esperar para volver», dijo, sonriendo. «Amo a Tel Aviv, es una ciudad joven llena de vida», expresó, entre otras cosas.