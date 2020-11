Chile: se celebra el Festival Seret de cine y TV israelí

Itongadol/AJN.- Desde el 26 de noviembre al 3 de diciembre, para celebrar el 5° aniversario del festival de cine y TV israelí Seret en Chile, se realizará una muestra de cine online con una selección de las mejores películas israelíes de los últimos años.

En este año tan distinto y complejo para el mundo entero, el festival de cine en Chile será 100% en línea, todo a través del sitio web de Seret, para que así se pueda disfrutar de las mejores películas y documentales israelíes a través de la web.

La selección de las películas programadas para este año y las entradas ya están disponibles acá en el siguiente link: https://www.seret-international.org/category/chile-2020/

Todas las películas se podrán disfrutar exclusivamente en Chile y en cualquier momento durante toda la semana que durará el festival.

Se estrenarán dos películas en Chile durante esta quinta versión: el premiado documental de 2019 Golda, acerca de la vida de Golda Meir como Primera Ministra de Israel, y la película de ficción Adiós Bagdad (The Dove Flyer), un drama histórico basado en la novela de Eli Amir, sobre los últimos días de la comunidad judía en Bagdad, Irak, a principios de los años 50.

Aparte de estos dos estrenos en Chile se exhibirán las películas dramáticas Mujer Ejecutiva (Working Woman), dirigida por Michal Aviad, que trata el tema del acoso sexual en el trabajo; La Otra Historia (The Other Story), dirigida por Avi Nesher, estrenado en Toronto Film Festival en 2018; El Testamento (The Testament), co-producción Israel – Austria dirigido por Amichai Greenberg y estrenado en el 74° Festival de Cine de Venecia; la comedia Un Novio para Mi Boda (The Wedding Plan), dirigida por Rama Burshtein; y el cortometraje Querido Dios (Dear God), dirigido por Erez Tadmor y Guy Nattiv, ganador del Oscar 2019 por el cortometraje Skin.

También habrá tres sesiones de Q&A’s (preguntas y respuestas) después de las películas respectivas, con la actriz protagónica de La Otra Historia (The Other Story), Joy Rieger, luego con el director Amichai Greenberg de El Testamento (The Testament), y por último con los directores de Golda: Shani Rozanes, Sagi Bornstein y Udi Nir.

La palabra Seret significa película en español, y este es un festival internacional de cine y TV israelí que empezó hace 10 años en Inglaterra, fundado por tres mujeres israelíes: Anat Koren, Odelia Haroush y Patty Hochmann, que además nació y creció en Chile. Hoy en día el festival se realiza en Alemania, Holanda, Inglaterra y Chile.

Patty Hochmann, nacida en Chile y radicada en Israel, co-fundadora del festival, explica: “Queremos compartir en estos difíciles momentos de pandemia con todo público en Chile, aportar con muy buenas películas que son entretenidas, inspiradoras y también reveladoras, en el sentido que entregan una nueva perspectiva. Son películas recientes las que mostraremos, muy reconocidas internacionalmente, y que han marcado un hito importante en el mundo, ya sea por su trama, contenido o comentarios sociales. El arte cinematográfico, entre muchas otras cosas, nos acerca a realidades distantes y nos hace re-pensar lo aprendido’’.

La actual directora artística del festival, Patty Hochmann, concluye: “La industria cinematográfica israelí es la voz de las nuevas generaciones y refleja la mezcla de distintas culturas, religiones y estratos sociales que existe en esa nación, que es muy diferente a lo sale en las noticias. Y, justamente, eso lo que queremos que se conozca y transmita”.