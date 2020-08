Tras otro ataque con globos explosivos, Israel ataca un puesto de observación de Hamás en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Aviones de la Fuerza Aérea Israelí atacaron un puesto de observación de Hamas en el norte de la Franja de Gaza el domingo, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). “El ataque se llevó a cabo en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el territorio de Gaza hacia Israel en el transcurso del día”, dijo el ejército.

La agencia de noticias de al-Resalah vinculada a Hamás confirmó el informe, diciendo que el puesto estaba situado cerca de Beit Hanoun. No hubo informes inmediatos de heridos ni fallecidos.

El incidente se produjo en medio de las crecientes tensiones a lo largo de la frontera de Gaza durante la semana pasada, según se informa debido a la violación del alto el fuego en curso entre el grupo terrorista Hamas que gobierna Gaza y el gobierno israelí.

El domingo por la mañana, se hicieron disparos desde el sur de la Franja de Gaza hacia los trabajadores civiles que construían la barrera de seguridad a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza, y luego hacia las tropas israelíes que llegaron al lugar, dijeron los militares.

No se informó de que hubiera heridos.

Los primeros disparos contra los trabajadores se oyeron poco antes de las 11.00 horas. Poco después, las FDI dispararon varias granadas de humo en la zona de Kissufim para crear una cortina de humo con el fin de evacuar a los trabajadores.

“Después, se hicieron disparos contra las tropas de las FDI que habían sido enviadas al lugar”, dijo el ejército en un comunicado.

El trabajo se detuvo en la barrera de seguridad a la luz de los ataques, dijo el ejército. Los medios de comunicación palestinos informaron que las FDI dispararon entonces hacia los sitios de Hamas en la localidad de Deir al-Balah.

En vista de la preocupación por la continuación de los ataques con disparos, los militares también cerraron las carreteras de acceso alrededor de la frontera, escribió el Consejo Regional de Eshkol en un mensaje a los residentes.

“Por ahora y hasta nuevo aviso, no habrá entrada a la zona fronteriza en toda la región, incluso para trabajos agrícolas cerca de la valla de seguridad”, dijo el consejo.

En los últimos días se ha vuelto a producir el lanzamiento de artefactos incendiarios y explosivos con globos desde Gaza a Israel.

El jueves, después de que varios globos que transportaban supuestos explosivos y dispositivos incendiarios fueran lanzados a Israel a primera hora del día, los aviones israelíes bombardearon un sitio de Hamas en el norte de la Franja de Gaza, dijeron los militares.

Otro globo que transportaba un supuesto artefacto explosivo fue encontrado cerca de la ciudad de Arad, a unos 80 kilómetros del enclave costero. Fue localizado por la policía y detonado en una explosión controlada, dijo la policía. Se desconoce el origen del globo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que el ataque de represalia del jueves tuvo como objetivo “la infraestructura subterránea del grupo terrorista Hamas en el norte de la Franja de Gaza”.

Tras los ataques, el ministro de Defensa Benny Gantz advirtió a los grupos terroristas de Gaza que no atacaran a Israel. “El Estado de Israel no aceptará ninguna violación de su soberanía o daño a los residentes del sur”, escribió Gantz en Twitter. “Si las organizaciones terroristas aún no lo entienden, quienquiera que ponga a prueba a Israel recibirá un duro golpe”.

El domingo pasado por la noche, un grupo terrorista de Gaza disparó un cohete hacia el sur de Israel, que fue interceptado por el sistema de defensa de misiles Cúpula de Hierro. En respuesta, las FDI atacaron varios sitios de Hamas en el centro y sur de Gaza, incluyendo una fábrica de cemento utilizada en la construcción de infraestructura e “instalaciones subterráneas utilizadas por el grupo terrorista Hamas”, dijo el ejército.