Primer ministro Netanyahu aseguró que podría mediar en la guerra de Ucrania en «circunstancias adecuadas»

Itongadol.- El Primer Ministro Benjamin Netanyahu declaró el martes que consideraría la posibilidad de mediar entre Rusia y Ucrania si se lo pidieran tanto ellos como Estados Unidos.

En una entrevista con la CNN, dijo: «Si me lo piden todas las partes relevantes, sin duda lo consideraré, pero no me voy a meter».

Tendría que llegar en el «momento adecuado y en las circunstancias adecuadas», y también con la bendición de EE.UU. – «No puedes tener demasiados cocineros en la cocina», dijo.

Ucrania y Rusia se encuentran en un punto muerto en una guerra que comenzó el pasado mes de febrero. Ciudades de toda Ucrania siguen sufriendo ataques con misiles, mientras las tropas ucranianas siguen enfrentadas al ejército ruso en el este del país.

Aunque la guerra ha sido condenada internacionalmente, incluso por Israel, Jerusalem se ha abstenido de suministrar armas a las fuerzas ucranianas, manteniendo relaciones con Rusia. Por lo tanto, Israel puede estar en una posición única para ayudar a las partes a lograr un avance y poner fin al mortífero conflicto.

Netanyahu también declaró a la CNN que el año pasado -al comienzo de la invasión rusa- recibió una petición «no oficial» para que mediara, pero que la rechazó porque no era primer ministro.

A principios de enero, un asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que Netanyahu podría ser «un mediador eficaz».