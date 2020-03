Netanyahu: «Si hay acuerdo, dejaré el cargo en un año y medio»

Agencia AJN.- El primer ministro Benjamin Netanyahu dio 2 entrevistas a los canales de televisión 12 y 13 este sábado para hablar de la crisis del coronavirus y del panorama politico ante esta crisis.

En la entrevista con el canal 12, Netanyahu dio detalles sobre los contactos para formar un gobierno de emergencia nacional entre el Likud y el partido Azul y Blanco. En cierto momento, Netanyahu se dirigió directo a Benny Gantz por medio de la cámara y lo invitó directamente a formar entre los 2 partidos un gobierno para enfrentar juntos la crisis del coronavirus. «Si aceptas, dejaré la silla sin ningún engaño, sin ningún truco, después de un año y medio», dijo Netanyahu.

«Hay entre nosotros un acuerdo cerrado. Todos los detalles están cerrados. Hablamos de un gobierno de 50% para cada partido. Gantz y yo haremos un gobierno de rotación cada año y medio. La cantidad de ministros también será la mitad para cada uno. El ministro de Justicia será de común acuerdo. Hablamos de los 4 cargos principales. Ellos quieren el ministerio del Exterior y el de Defensa y nosotros recibiremos el de Economía y el presidente de la Knesset. No sé porqué tardan tanto en firmar», continuó Netanyahu.

נתניהו, מי שרוצה אחדות לא עובד עם אולטימטומים, לא משתמש בהדלפות מגמתיות ובטח שלא פוגע בדמוקרטיה ובאזרחים ומשתק את כנסת ישראל. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) March 21, 2020

Al finalizar la entrevista, Gantz le contestó en su cuenta de Twitter: «Netanyahu, el que quiere un gobierno de unidad no trabaja con ultimatum, no trabaja con rumores premeditados y seguro que no trata de dañar la democracia y juega con el parlamento», escribió Gantz.

En su entrevista para el canal 13, fuera de las cuestiones políticas, donde confirmó que no aceptará la entrada de ningún integrante de la lista árabe unida al gobierno de emergencia, se refirió a la crisis del coronavirus. «Si no queda ninguna alternativa, pondremos multas a las personas que no se quedan en sus casas, si no, iremos por un cierre total del país’, comentó Netanyahu.

Ante la pregunta de que los laboratorios no trabajan el sábado por cuestiones religiosas, Netanyahu dijo que averiguará sobre el tema. «No creo que haya problemas con los análisis, creo que llegaremos esta semana a 10,000 por día, los que nos pondrá en primer lugar en el mundo que hace tantos análisis. Tampoco China no examinó a 1 billón de personas. Estamos frente a la epidemia más grande desde la Edad Media. La mayoría de los países ya perdieron el control, y hablo de países super modernos, como Estados Unidos, Alemania y Francia. Nosotros estamos bien, en comparación», finalizó Netanyahu.

En un momento de esta entrevista se le escapó una frase a Netanyahu que produjo inmediatamente una serie de chistes y memes en las redes sociales. «Yo soy el Capitán del Titanic…», refiriéndose a la conducción del país ante la crisis económica.

Y el final del famoso barco no fue el mejor…