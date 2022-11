Netanyahu: seré primer ministro para todos, incluso para aquellos que no me eligieron

Itongadol.- El presidente del Likud, Benjamin Netanyahu, recibió oficialmente el domingo el mandato de formar gobierno de manos del presidente Isaac Herzog, tras recibir 64 recomendaciones en las consultas que éste celebró la semana pasada con representantes de todos los partidos que formarán parte de la Knesset entrante.

Tras agradecer a los partidos sus recomendaciones y señalar que Netanyahu recibió muchas más recomendaciones que nadie, Herzog también dijo que «no ignoraba» el juicio por corrupción que se le sigue a Netanyahu, pero que el Tribunal Superior había dictaminado en el pasado que eso no era un obstáculo para concederle el mandato.

«El Estado de Israel requiere un gobierno que, aunque su composición no refleje todas las visiones del mundo y sectores de la legislatura, sepa sin embargo liderar un proceso de conexión y unificación -entre todas las partes de nuestro pueblo- y llevar a cabo un diálogo responsable, prudente, abierto, franco y atento con los otros poderes del Estado», dijo Herzog.

«Es importante que recordemos: nosotros, como pueblo, no tenemos espacio para errores críticos. Todo gobierno debe comportarse con inmensa cautela en asuntos de fatídica importancia para nuestra existencia, para la defensa de nuestra seguridad y para la preservación de nuestros contornos más fundamentales como Estado judío y democrático», añadió Herzog.

Herzog calificó a Netanyahu de «experimentado servidor público que ha desempeñado una plétora de funciones de alto nivel en nuestro país», y concluyó que «la tarea más importante… es dirigir un gobierno y una coalición que sean conscientes de la inmensa responsabilidad que se les asigna, y del hecho de que las elecciones en Israel no son un juego de suma cero».

«Hay muchos que se congratulan de los resultados de las elecciones, pero también hay quienes lanzan profecías catastrofistas y asustan a la población. No es la primera vez que se dicen estas cosas. Lo dijeron de [el ex primer ministro Menachem] Begin, y también lo dijeron de mí. No era cierto entonces, y no lo es hoy», dijo Netanyahu.

En respuesta a la recepción del mandato por parte de Netanyahu, Yesh Atid emitió un comunicado en el que lo calificaba como «un día negro para la democracia de Israel en el que un primer ministro entrante está siendo extorsionado por sus socios, cuyo objetivo conjunto es rescatarlo de su juicio y hacer retroceder al Estado de Israel».

«Nunca renunciaremos a nuestro país, a sus valores liberales y no permitiremos que se perjudique el futuro de nuestros hijos: lucharemos, unidos, en la Knesset, en las plazas públicas y en los puentes hasta que sustituyamos este gobierno de destrucción por un gobierno de cambio», concluyeron.

Netanyahu tiene ahora 28 días para anunciar a Herzog que ha formado gobierno. Puede recibir 14 días más si es necesario. Sin embargo, se espera que el nuevo gobierno tome posesión mucho antes, ya que las negociaciones de la coalición ya están en marcha y se han alcanzado acuerdos.

Al parecer, Netanyahu quiere jurar el nuevo gobierno lo antes posible, incluso sin acuerdos de coalición totalmente formados, pero no está claro si esto ocurrirá.

El presidente de Shas, MK Aryeh Deri, informó el domingo al primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, de que ha decidido solicitar el puesto de ministro de Finanzas en la nueva coalición de gobierno, según informó el Canal 12 el domingo por la mañana.

Esto se produce después de los informes de que el presidente del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, también estaba considerando seriamente el puesto para sí mismo.

Esto no significa que Deri vaya a recibir el puesto, ya que las negociaciones de la coalición están en curso. Sin embargo, es un paso importante, ya que, al parecer, va a recibir la primera opción de puestos ministeriales.

El Partido Sionista Religioso respondió a la decisión de Deri, diciendo: «Bezalel Smotrich es el próximo ministro de Defensa. El RZP exigirá los ministerios de Defensa, Educación y Asuntos Religiosos, así como acuerdos de coalición detallados que incluyan acuerdos presupuestarios en relación con la devolución de la seguridad personal, el arreglo del sistema judicial, la regulación de los asentamientos y el fortalecimiento de la identidad judía del país».

No está claro si Netanyahu aceptará nombrar a Smotrich como ministro de Defensa, ya que al parecer quería mantener el puesto dentro del Likud, presumiblemente para el MK Yoav Gallant.

La exigencia del RZP de «acuerdos de coalición detallados» indica que no aceptará la petición de Netanyahu de formar gobierno sin acuerdos de coalición completos y sólo después para concretar los detalles.

Deri deliberó durante el fin de semana si quería el cargo y consultó con varios expertos, informó la KAN.

Deri también se reunió con el Consejo de Sabios de la Torá de Shas el sábado por la noche para revisar las exigencias del partido en las negociaciones de la coalición y las carteras ministeriales que se le ofrecieron a Shas. El consejo instó a Deri a «seguir negociando para conseguir lo máximo en beneficio de todo el pueblo de Israel», dijo Shas en un comunicado.

Por tanto, no está claro si Deri puede ejercer legalmente como ministro. Esto depende de la decisión del jefe del Comité Central de Elecciones, el juez del Tribunal Supremo Yizhak Amit, sobre si sus acciones incluyeron o no depravación moral.

Si Amit decide que Deri no puede ser ministro, el Shas puede exigir que se cambie la ley para que pueda presentarse.

Un grupo llamado «Liberales en el Likud» envió una carta a Netanyahu en la que se oponía al nombramiento de Deri alegando que éste tenía opiniones económicas de izquierdas.

«Aryeh Deri es conocido como un acérrimo izquierdista económico, que distribuye el dinero de los contribuyentes israelíes para impulsar iniciativas sectoriales que no ayudan al crecimiento ni al bienestar de Israel», escribió el grupo.

«Este nombramiento provocará una amplia y totalmente justificada protesta del público en general y, en concreto, del público que apoya una economía libre… No votamos al Likud para recibir la política económica de [el partido de izquierdas] Meretz o del Partido Laborista», añadió el grupo.