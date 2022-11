Buenos Aires. Entrevista a Yaakov Hagoel, presidente de la Organización Sionista Mundial

Itongadol.- Corría enero de 2013 cuando conocí a Yaakov Hagoel. Fue en su oficina del emblemático edifico de la Sojnut en la calle King George 48 en Jerusalem. En ese momento ejercía la jefatura del Departamento de Actividades en Israel y Lucha contra el Antisemitismo de la Organización Sionista Mundial, OSM.

Desde el primer momento observé un hombre cálido pero enérgico respecto a la lucha contra el antisemitismo.

No conforme con eso y preocupado por la vida de los judíos y las comunidades judías del mundo, en octubre de 2020 asume como presidente de la OSM sabiendo de antemano que ese nuevo rol le permitiría convertir su nuevo sillón en un gran mirador del mundo judío, y desde allí poner a disposición de la diáspora acciones y herramientas que mejoren y revitalicen la vida judía la lucha contra el antisemitismo, fortalecer el idioma Hebreo y la Aliá.

El viernes Hagoel llegó a la Argentina para participar del Congreso Contra el Antisemitismo. Llegó junto a Sergio Edelstein, titular del departamento de Noar Jalutz y Dor Hemshej de la OSM; Raheli Baratz-Rix, titular del departamento de Combate contra el Antisemitismo y la Resiliencia Comunitaria de la OSM y Ariel Goldgewicht, director ejecutivo del Departamento de Noar Jaluz y Dor Hemshej de la OSM.

Todos, trabajando con la coordinación de las oficinas de la OSM en Buenos Aires bajo la batuta de Gabriela Glazman

Participó del encuentro de jóvenes de tnuot y les pidió que expresaran las dificultades que tienen. Respondió una por una las preguntas y se mostró cómo un verdadero líder, estimulando y dando soluciones y respuestas a cada joven.

Yaakov Hagoel se hizo un tiempo y conversó con Iton Gadol.

Daniel Berliner: ¿Cómo observa Usted el Mundo judío en estos últimos tiempos?

Yaakov Hagoel: Estamos preocupados. Estamos viviendo la vida judía después de 120 años del primer encuentro sionista en Basilea y dentro de poco la celebración de los 75 años de la creación del Estado de Israel, un país maravilloso que es luz para el mundo en muchos campos, pero pese a esto vemos que las comunidades judías enfrentan desafíos no sencillos, tanto en el campo del antisemitismo como también la asimilación y vemos que cada vez menos y menos judíos hablan hebreo en la diáspora. También observamos que la cantidad de olim en las comunidades, especialmente las sionistas, no suben. Pese a eso, gracias a D’S venimos de un año en el que duplicamos la cantidad de olim, pero en las principales comunidades sionistas del mundo, como las de América del Sur y Francia, vemos que los números de aliá permanecen bajos. Por eso estamos trabajando fuertemente, ver como promovemos la importante actividad del movimiento sionista, y también, por otro lado, fortaleciendo las kehilot y simultáneamente ayudar a los judíos a tomar la decisión de poder hacer aliá.

Itongadol: ¿Qué es la tnuá hoy, para el mundo judío?

YH: Tnuat Hanoar es una herramienta, no un objetivo. Es el camino de ayudar al pueblo israelí a conectarse consigo mismo y con el Estado de Israel. Debemos abrazar a los niños y educadores sionistas, que muchos de ellos no son parte de la educación judía, no son partes de clubes ni del las sinagogas, y lamentablemente así perdemos nuestro pueblo. Te doy solo un ejemplo, al día de hoy no logramos alcanzar la cantidad de judíos que había previo a la Shoa, pese a eso la natalidad en Israel es la más alta en todos los países avanzados.

IG: ¿A qué lo atribuye?

YH: Vemos con preocupación que la asimilación creció en la diáspora. Debemos fortalecer la identidad, el orgullo, la conexión de los judíos entre sí y con el Estado de Israel. Esos son nuestros desafíos como Histadrut Tzioni, y con cooperación con los movimientos sionistas, queremos llegar a la población más fácil para trabajar, que son los jóvenes, que son el futuro y que sin duda pueden conectar entre ellos y con Israel.

IG: Eligieron el trabajo más difícil

YH: Venimos a trabajar. Estuve en Sao Pablo y Porto Alegre, hablé con líderes de las Kehilot y creo firmemente en la fuerza de los movimientos juveniles. Creamos dos años atrás un Departamento que trabaja con adolescentes, porque creemos en ellos. Estuviste presente en la conferencia que hay, míralos, aquí hay más de 120 líderes que llegaran de toda América del Sur, porque creemos en esto. Si hubiéramos traído gente más adulta, la influencia sobre ellos hubiese sido menor, en cambio, estos chicos vienen con energía nueva y motivación para cambiar el mundo. Nosotros debemos darle a ellos todas las herramientas. No hay muchos líderes hoy en día que digan que la Aliá es lo más importante.

IG: ¿Cuál es su mensaje para estos próximos 75 años del Estado de Israel?

YH: La Unidad del pueblo de Israel, pero no en absoluta uniformidad, siempre debemos respetar la visión y opinión del otro, poniendo atención en dónde están las conexiones y respetando los cambios por venir.

Crédito fotos: Niran Ganir