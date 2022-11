Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Herzog encarga a Netanyahu que forme una coalición y señala el juicio en curso del jefe del Likud.

The Jerusalem Post: Netanyahu promete: seré primer ministro para todos, incluso para aquellos que no me eligieron.

Arutz Sheva: Benjamin Netanyahu recibe mandato para formar el gobierno de Israel.

Haaretz: El presidente israelí Herzog encarga oficialmente a Netanyahu la formación del próximo gobierno.

YNET: Herzog encomienda formalmente a Netanyahu la formación de gobierno.

Maariv: Herzog le dio el mandato a Netanyahu: «No me importan las acusaciones»

Israel Hayom: Netanyahu recibe mandato para formar gobierno.

