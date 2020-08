Netanyahu criticó a los medios de comunicación israelíes y los comparó con “Corea del Norte”

Itongadol/AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu criticó a los medios de comunicación israelíes por su cobertura “unilateral” de las protestas antigubernamentales y los acusó de actuar como los medios en Corea del Norte.

En la reunión semanal del gabinete realizada esta mañana, sobre las recientes protestas, Netanyahu dijo que deploraba la violencia “por cualquier lado”, pero luego criticó a los medios por su cobertura.

“En nombre de la democracia, veo un intento de pisotear la democracia”, dijo el primer ministro, y criticó el corte de calles por parte de algunos manifestantes.

“Nadie está restringiendo las protestas, al contrario, los estamos ayudando. Hay restricciones para prevenir el coronavirus que no se aplican”, dijo.

“Las protestas están siendo impulsadas especialmente por los medios que se han alistado de una manera que no puedo recordar”, continuó Netanyahu. “Rechazo la actitud unilateral de la mayoría de los medios. No informan sobre las protestas, sino que participan en ellas y las alimentan. No se trata solo de los medios que se han sumado (a las protestas), sino que están alistando a la gente para que se una”, continuó el primer ministro.

“Están alimentando las protestas violentas contra las que nadie habla”, dijo, citando un incidente en el que un policía resultó gravemente herido durante una manifestación y necesitó cirugía. “Cuando hay una incitación desenfrenada sin restricciones, incluidos llamados diarios a asesinar al primer ministro y su familia, los medios lo ignoran y los políticos guardan silencio”, dijo Netanyahu, diciendo que la situación sería muy diferente si se hicieran convocatorias similares contra el presidente.

“Nunca ha habido una movilización tan distorsionada (por los medios). Habría dicho que parece soviética, pero ya es de Corea del Norte en su forma”, concluyó Netanyahu.