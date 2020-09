Netanyahu advirtió que Israel mantiene como opción un ataque preventivo a Irán

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que Israel mantiene como opción un ataque preventivo contra Irán, durante un servicio conmemorativo realizado hoy para aquellos que cayeron en la Guerra de Iom Kipur de 1973.

“Un ataque preventivo es algo difícil de hacer. Sé que si Irán quiere asentarse en el norte, estamos listos para luchar contra ellos. Esta es una lección directa de la guerra de Iom Kipur”, sostuvo el premier israelí, quien remarcó que el gobierno hará “todo lo posible para proteger al Estado de Israel; no descartamos un ataque preliminar”.

“Este es el poder de nuestro lado. Es el poder que trajo la paz con Jordania, Egipto, acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El poder que traerá la paz con estados adicionales. El poder y la perseverancia nos permitirán manejar la crisis del coronavirus”, dijo Netanyahu.

Durante el memorial, el presidente Reuven Rivlin advirtió que la “sorpresa que fue nuestra suerte” en la guerra no debe olvidarse ni repetirse en la salud o la economía. “La sorpresa que fue nuestra suerte en esa guerra no debe olvidarse y no debe repetirse: no en la seguridad, pero tampoco en la salud o la economía”, expresó Rivlin.

“Luché en los campos de la muerte de esa terrible guerra, y aquí estoy hoy. Casi un jubileo después, y recuerdo bien cómo ganamos esa guerra. En las trincheras, luchamos hombro con hombro”, enfatizó Rivlin. “Nadie comprobó si tenías las patillas dobladas debajo del casco o si usabas tu almohadilla roja (un símbolo de la Histadrut). Nos enfurecimos juntos, sabiendo que si no nos apresurábamos hacia adelante, podría no haber ningún lugar al que regresar”, dijo.

“Nuestra seguridad nacional requiere una reconstrucción del contrato entre el público y sus representantes electos, el respeto a la ley y la obediencia a las pautas, y la reconciliación de las profundas divisiones entre la gente”, dijo el presidente.

“Nos despertaremos el día después de la plaga. No sé cuándo llegará (este día), pero llegará”, predijo Rivlin. “Y cuando llegue, debemos asegurarnos de que nos despertamos como hermanos, responsables unos de otros”, añadió. “En este momento debemos estar orientados a objetivos, y el objetivo es derrotar al virus, ¡derrotarlo!”, aseveró.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, enfatizó durante el servicio que el coronavirus tomó a Israel desprevenido, similar a la Guerra de Iom Kipur. “No respondimos como era apropiado, pero esta vez también lo lograremos”, sostuvo.