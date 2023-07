Las IDF aseguran que los palestinos armados muestran poca resistencia en Jenin

Itongadol.- La operación militar israelí en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, iba a continuar el martes tras una noche en la que, en general, no hubo incidentes y en la que los pistoleros palestinos decidieron no enfrentarse a las fuerzas israelíes, lo que podría indicar que se acerca el final de la campaña, que se encuentra en su segundo día.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, declaró que el ejército tenía unos diez emplazamientos en el conflictivo campo de refugiados de la ciudad que pretendía registrar en las próximas horas.

Según Hagari, las IDF disponían de información de inteligencia según la cual en esos lugares se fabricaban explosivos y otras armas.

Israel lanzó la operación a primera hora del lunes para acabar con lo que considera un foco de terror en la ciudad. Los palestinos de la zona han perpetrado varios atentados contra israelíes en los últimos años, y los observadores afirman que la Autoridad Palestina tiene poco control sobre el terreno.

Más de 1.000 efectivos de las IDF participaron en la campaña, que parecía ser la mayor en Cisjordania en unos 20 años.

Las autoridades sanitarias palestinas declararon el martes por la mañana que diez personas murieron y al menos otras 100 resultaron heridas, 20 de ellas en estado grave, durante los ataques aéreos israelíes y los enfrentamientos con las fuerzas israelíes del día anterior.

Durante la operación se interrumpió el suministro de agua y electricidad al campo de refugiados de Yenín. Hagari dijo que el enlace militar con los palestinos estaba trabajando para arreglarlo en coordinación con la AP. «Esto ocurrió principalmente por los lugares donde dañamos las carreteras, donde había explosivos escondidos», dijo.

No se produjeron grandes enfrentamientos durante la noche del lunes ni en la mañana del martes, incluso cuando el jefe de las IDF, el teniente general Herzi Halevi, entró en la ciudad cisjordana para realizar una evaluación con las fuerzas.

«La resistencia de los hombres armados esta noche fue escasa. Huyeron de los objetivos que alcanzamos», declaró Hagari en una llamada con periodistas, señalando que era probable que la operación concluyera en cuestión de días, en lugar de semanas.

Dijo que todos los palestinos muertos participaban en los combates, pero que entre los heridos había algunos no combatientes.

El IDF dijo que desde las primeras horas del lunes, las tropas habían interrogado a más de 120 palestinos sospechosos. Varios de ellos fueron puestos en libertad, mientras que otros fueron detenidos para ser interrogados de nuevo.

Hagari dijo que las IDF creían que había unos 300 palestinos armados en el campo de refugiados de Yenín. Afirmó que los militares disponían de información sobre la identidad de al menos 160 palestinos armados.

Unos 3.000 palestinos salieron del campo de refugiados de Yenín el lunes por la noche para escapar de los combates.

«Cualquiera que quiera salir del campo de refugiados puede hacerlo», dijo Hagari, aclarando que las IDF no habían ordenado una evacuación y que no había ningún cierre en Yenín.

La operación militar comenzó poco después de la 1 de la madrugada del lunes con una serie de ataques aéreos contra múltiples objetivos en la ciudad, incluida una sala de guerra conjunta compartida por varios grupos armados de la ciudad.

A lo largo de la campaña, dijeron las IDF, las tropas localizaron y demolieron depósitos de armas, laboratorios de explosivos con cientos de artefactos preparados, salas de guerra utilizadas por pistoleros palestinos para observar a las fuerzas israelíes y otras «infraestructuras terroristas.»

Las tropas también se enfrentaron a palestinos armados y llevaron a cabo unos 20 ataques con aviones no tripulados contra diversos objetivos en el campo de refugiados.

Hagari dijo que «no había ningún lugar del campo donde no hubiéramos estado».

También durante la noche, los palestinos destrozaron el lugar religioso de la Tumba de José, a las afueras de la ciudad cisjordana de Naplusa, según mostraron las imágenes. Hagari dijo que la Autoridad Palestina no pudo impedir los disturbios, pero que se mantenían los lazos de seguridad con ella.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, declaró el lunes por la noche que la coordinación en materia de seguridad con Israel seguiría suspendida y que también se cortarían otros lazos, en protesta por la operación de Yenín. Abbas ha amenazado varias veces en el pasado con suspender la coordinación de seguridad con Israel y declaró una congelación total en enero, pero en la práctica se han mantenido muchas partes de la coordinación.

A pesar del inminente final de la operación, el jefe del Mando Central de las IDF, el general de división Yehuda Fox, declaró el lunes que no se trataría de una incursión aislada.

«Esta operación no se sostiene por sí sola. Este día no es aislado. Aquí hay una serie de operaciones, igual que hace una semana y hace dos semanas. Terminaremos esta operación y volveremos dentro de unos días o una semana, y no toleraremos que [Yenín] sea una ciudad refugio del terror», dijo Fox.

Los líderes de los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica instaron a los palestinos a unirse a la lucha contra las IDF, y algunos combatientes de Gaza amenazaron con participar.

En previsión de un posible lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, las autoridades cancelaron un gran concierto en la ciudad meridional de Sderot el lunes por la noche, pero no tomaron ninguna otra medida de precaución. En el último año, la Yihad Islámica ha lanzado cohetes contra Israel desde Gaza en respuesta a la muerte o detención de sus miembros en Cisjordania.

Un soldado israelí resultó herido leve durante los combates al ser alcanzado por la metralla de una granada lanzada por otras fuerzas israelíes el lunes por la mañana. Las IDF dijeron que el sargento primero «Ayin», de la unidad de élite Duvdevan -que sólo puede ser identificado por su rango y la inicial de su nombre de pila en hebreo- «insistió» en regresar a su unidad tras ser atendido.

Internamente, los militares se han referido a la operación por su nombre, llamándola «Bayit Vegan», literalmente Hogar y Jardín, una referencia al nombre bíblico de Yenín, y el término también ha sido utilizado por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Pero la Unidad del Portavoz de las IDF ha insistido en que la operación no tiene nombre oficial.

Al parecer, los militares estaban restando importancia a la magnitud de la campaña al no darle un nombre. Hagari la ha calificado de «incursión a nivel de brigada».

Durante semanas se especuló con la posibilidad de una gran operación militar israelí en Cisjordania, tras una serie de tiroteos e intensa resistencia a las incursiones de las IDF en ciudades palestinas.

El mes pasado, un avión militar no tripulado israelí alcanzó un coche en el que viajaban tres palestinos armados que acababan de abrir fuego en un puesto de control en el norte de Cisjordania, cerca de Yenín, lo que supuso el primer asesinato selectivo en Cisjordania desde 2006.

Ese incidente se produjo días después de que se utilizaran helicópteros de ataque en una incursión militar en Yenín, en la que murieron siete palestinos, entre ellos dos adolescentes, y ocho soldados resultaron heridos por una gran bomba colocada al borde de la carretera y en enfrentamientos con pistoleros palestinos.

La semana pasada, palestinos de la zona de Yenín intentaron lanzar dos cohetes caseros contra ciudades israelíes, según mostraron las imágenes. Los cohetes cayeron en territorio controlado por los palestinos en el norte de Cisjordania y no alcanzaron Israel. Durante la operación del lunes en Yenín se localizó un cohete improvisado.

El norte de Cisjordania, y especialmente la ciudad de Yenín y sus alrededores, ha sido considerado durante mucho tiempo por las IDF como un foco de terrorismo, destacado por una serie de atentados a principios de 2022, muchos de los cuales fueron perpetrados por residentes de la zona.

Según las IDF, desde el año pasado, unos 50 ataques a tiros fueron llevados a cabo por residentes de la zona, y 19 palestinos buscados escaparon a Yenín para refugiarse allí de las fuerzas israelíes.

Las tensiones entre israelíes y palestinos han sido elevadas en toda Cisjordania durante el último año y medio, con incursiones militares casi diarias, en medio de una serie de mortíferos atentados terroristas palestinos.

Desde principios de año, los atentados palestinos en Israel y Cisjordania han causado 24 muertos.

Según un recuento de The Times of Israel, 144 palestinos de Cisjordania han muerto durante ese tiempo, la mayoría de ellos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o mientras perpetraban atentados, pero algunos eran civiles no implicados y otros murieron en circunstancias poco claras.